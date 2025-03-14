捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

記者陳立勳／台中報導

富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）去年表現出色，今年轉戰中信兄弟，今日隨隊練球，原本富邦很想續約，談到最後考量，羅戈表示，「原因自己放在心裡保留。」

上季羅戈在富邦先發26場，戰績10勝4敗，投了154局，被擊出135支安打，包括7支全壘打，156次三振，44次四死球，防禦率2.16。

今年加入中信，羅戈談到印象，「是一個贏球的球隊，一個很棒的球隊，很感謝有這個機會可以加入中信兄弟，很開心。」

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▲中信兄弟洋將羅戈。（圖／記者陳立勳攝）

無巧不巧與勝騎士當隊友，羅戈認為，「能跟同鄉同隊是一件很棒的事，就像去年在富邦跟富藍戈同隊，今年則是跟勝騎士，也覺得很棒，盡全力把最好表現拿出來。」

原先富邦積極想要續留羅戈，但結果依舊選擇轉隊，羅戈則說，「原因自己保留，這段時間有跟經紀人保持連繫，最後謝謝中信兄弟讓我加入。」

去年世界12強棒球賽中華隊奪冠，但複賽遭到羅戈壓制，羅戈觀察，「國際賽就是球隊怎麼快速調整，一開始輸給委內瑞拉，又贏多明尼加，慢慢把信心拿回來，最後信心上來。」

羅戈直言，「去年對於許基宏、曾頌恩、岳東華、江坤宇都很印象深刻，現在能夠同隊，感覺很幸福。」

不過，羅戈也強調，「去年研究中信打者，今年也會研究富邦打者，可能很瞭解我的投球型態，但相對我也很瞭解他們，沒有特別期待什麼，專注力放在調整好，最大目標是要幫助球隊，讓自己冷靜，不要有太多想法，專注在每一場比賽。」