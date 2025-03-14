鄭浩均4月復出有點趕　王建民設定「使用說明書」



▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟27歲投手鄭浩均前年右手肘動刀，本月初首度展開實戰，今年尚未確認重返一軍時間，球團為了保護，中信兄弟投手教練王建民與醫生討論出使用說明書。

前年鄭浩均出賽21場，有19場先發，戰績9勝5敗1次救援成功，投了101.1局，被擊出76支安打，包括7支全壘打，110次三振，59次四死球，防禦率3.02，WHIP值1.25。

鄭浩均當年擊敗味全龍投手林凱威、樂天桃猿投手陳克羿，獲選年度新人王，也是中華職棒首位具有旅外資歷的新人王。

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不過當年季中參加亞運前，傳出鄭浩均右手有不舒服狀況，雖然依舊順利完成亞運賽事，並且回到球隊，持續先發出賽，後來動了右手肘韌帶置換手術（Tommy John）。

經過一年多復健，今年3月初鄭浩均在開刀後首度實戰，飆出155公里速球，王建民表示，「有跟醫生討論過，今年鄭浩均以1個月3次先發為目標，觀察每個月投完的狀況，先前熱身賽先投1局，後續還要再觀察。」

王建民直言，「鄭浩均如果上一軍，就是直接先發，4月可能有點趕，可能要到5月，因為用球數量要慢慢拉高，整年大概局數落在80局到90局之間，用球數也要控制，基本上要在100球以內，不過身體看起來更壯碩，球速才能飆得這麼快。」