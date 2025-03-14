「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟今天在台中洲際主場與樂天桃猿進行官辦熱身賽，目前球隊暫時還沒有完全分出一、二軍陣容，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「有意識到主力球員有高齡化的狀況。」

今天中信展開官辦熱身賽首場，但球隊暫時還沒完全選出開季一軍陣容，平野惠一表示，「投手部份有些還在看狀況，野手基本上都差不多，剩下就看球隊狀況，需要什麼樣的角色。」

平野惠一認為，「不太可能整年都帶同一批球員，一直在思考，如果主力球員發生什麼事情，需要換人的時候，要有人可以換，一邊思考這些問題去調度。」

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同時平野惠一坦言，「之前練習賽有意識到主力球員有高齡化的狀況，所以怎麼樣盡快培養出下一批年輕主力，這是目前急需的課題。」

對於隊上本土投手戰力，平野惠一提到，「土投是有成長，但期待是更明顯的成長，目前看起來幅度還是不太夠，今年開季還是要倚賴老將與洋將，希望年輕投手要有搶位置的想法，去年選進來的這批年輕投手，可以成為競爭的力量，畢竟棒球最重要的還是投手，希望看到投手的成長。」

另外，李聖裕目前被帶在官辦熱身賽觀察，平野惠一表示，「他本來就是積極攻擊的球員，擊球率蠻高的，保持積極攻擊的狀況，相信可以維持不錯的成績，加入外野競爭行列。」

平野惠一野說，「先前身體有些狀況的岳政華，目前調整都還蠻順利的，去年因為幾乎打滿整季，身體狀況比預期更疲勞一點，他想要趕快上場，但身體有訊號要放慢一點，不過開季趕得上，不會有太大擔心。」