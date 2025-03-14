運動雲

>

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟今天在台中洲際主場與樂天桃猿進行官辦熱身賽，目前球隊暫時還沒有完全分出一、二軍陣容，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「有意識到主力球員有高齡化的狀況。」

今天中信展開官辦熱身賽首場，但球隊暫時還沒完全選出開季一軍陣容，平野惠一表示，「投手部份有些還在看狀況，野手基本上都差不多，剩下就看球隊狀況，需要什麼樣的角色。」

平野惠一認為，「不太可能整年都帶同一批球員，一直在思考，如果主力球員發生什麼事情，需要換人的時候，要有人可以換，一邊思考這些問題去調度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時平野惠一坦言，「之前練習賽有意識到主力球員有高齡化的狀況，所以怎麼樣盡快培養出下一批年輕主力，這是目前急需的課題。」

對於隊上本土投手戰力，平野惠一提到，「土投是有成長，但期待是更明顯的成長，目前看起來幅度還是不太夠，今年開季還是要倚賴老將與洋將，希望年輕投手要有搶位置的想法，去年選進來的這批年輕投手，可以成為競爭的力量，畢竟棒球最重要的還是投手，希望看到投手的成長。」

另外，李聖裕目前被帶在官辦熱身賽觀察，平野惠一表示，「他本來就是積極攻擊的球員，擊球率蠻高的，保持積極攻擊的狀況，相信可以維持不錯的成績，加入外野競爭行列。」

平野惠一野說，「先前身體有些狀況的岳政華，目前調整都還蠻順利的，去年因為幾乎打滿整季，身體狀況比預期更疲勞一點，他想要趕快上場，但身體有訊號要放慢一點，不過開季趕得上，不會有太大擔心。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

味全龍發布上半季主題日　4月龍星大樂嗨唱大巨蛋

味全龍發布上半季主題日　4月龍星大樂嗨唱大巨蛋

富邦悍將上半季7大主題日公布　李珠珢開幕戰首秀送應援T

富邦悍將上半季7大主題日公布　李珠珢開幕戰首秀送應援T

「小龍女」受邀東亞超級聯賽　海外展現台式應援魅力

「小龍女」受邀東亞超級聯賽　海外展現台式應援魅力

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

中職高雄辦桌百桌秒殺　球星、女孩碰拳會限量開賣

中職高雄辦桌百桌秒殺　球星、女孩碰拳會限量開賣

統一獅合約洽談剩細節　陳傑憲寄望開季前有結果

統一獅合約洽談剩細節　陳傑憲寄望開季前有結果

提醒年輕人騎車注意安全　陳傑憲遺憾沒聯誼「抽鑰匙」

提醒年輕人騎車注意安全　陳傑憲遺憾沒聯誼「抽鑰匙」

廣告新寵兒「保持自我」　陳傑憲「垂直跳」比過往更好

廣告新寵兒「保持自我」　陳傑憲「垂直跳」比過往更好

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門新聞

大谷翔平返日特別安排！未和道奇隊同住 羅伯斯：明智的決定

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

大谷翔平妻子真美子暖心驚喜！準備日本風伴手禮送大嫂團

台灣女網好手曹家宜驗出禁藥物質　3月1日起暫時停賽

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平也期待：非常適合！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平返日未和球隊同住？教頭解釋

2捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中

3大谷翔平妻子真美子暖心驚喜！

4曹家宜驗出禁藥物質　自願暫時停賽

5林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強

最新新聞

1五人制「銀」恨　辜仲諒：下次討回來

2林立、梁家榮開轟　樂天6比2逆轉兄弟

3預祝林智勝達標　林智平快滿40歲

4李珠珢人氣！　富邦會員完售不加開

5羅戈、勝騎士進度快　王建民坦言洋投難選

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366