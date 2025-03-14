運動雲

>

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

▲臺中洲際球場全壘打牆外漢神洲際購物廣場看出去是白色。（圖／記者陳立勳攝）
▲臺中洲際球場全壘打牆外漢神洲際購物廣場看出去是白色。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟今日在台中洲際球場與樂天桃猿進行官辦熱身賽，正在興建中的漢神洲際購物廣場正好就在洲際球場旁邊，球場中外野與右外野之間，看出去正好是一片白色，樂天日籍總教練古久保健二直言一定會有影響。

漢神洲際購物廣場在洲際球場旁邊，球場中外野與右外野之間，看出去正好是一片白色，包括中信球員有說，打擊視線會有影響，但也有球員認為透過晚場比賽實戰，觀察是否有影響，預計開季前廠商還會針對牆面調整，例如貼膜或是其他方案。

古久保健二表示，「一定有影響，在棒球場裡面不會有白色的東西，台灣球場中外野看板比較小一點，包括斗六與桃園球場都是，中外野看板可以做得高一點，洲際球場至少要做到中外野牆外窗戶的高度，也可以再大一點，如果購物廣場建築物的外牆，可以塗上深色，應該就沒有問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時古久保健二提到，「像是大巨蛋的白色座椅，先前也有反映過，畢竟球場是給球員使用，建議還是可以多聽選手的意見。」

此外，樂天捕手林泓育這兩天還沒有在官辦熱身賽上場，古久保健二透露，「因為最近大腿有點緊繃，他覺得可以才會上場，但趕上開季應該沒有問題。」

▲臺中洲際球場全壘打牆外漢神洲際購物廣場看出去是白色。（圖／記者陳立勳攝）
▲臺中洲際球場全壘打牆外漢神洲際購物廣場看出去是白色。（圖／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

味全龍發布上半季主題日　4月龍星大樂嗨唱大巨蛋

味全龍發布上半季主題日　4月龍星大樂嗨唱大巨蛋

富邦悍將上半季7大主題日公布　李珠珢開幕戰首秀送應援T

富邦悍將上半季7大主題日公布　李珠珢開幕戰首秀送應援T

「小龍女」受邀東亞超級聯賽　海外展現台式應援魅力

「小龍女」受邀東亞超級聯賽　海外展現台式應援魅力

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

中職高雄辦桌百桌秒殺　球星、女孩碰拳會限量開賣

中職高雄辦桌百桌秒殺　球星、女孩碰拳會限量開賣

統一獅合約洽談剩細節　陳傑憲寄望開季前有結果

統一獅合約洽談剩細節　陳傑憲寄望開季前有結果

提醒年輕人騎車注意安全　陳傑憲遺憾沒聯誼「抽鑰匙」

提醒年輕人騎車注意安全　陳傑憲遺憾沒聯誼「抽鑰匙」

廣告新寵兒「保持自我」　陳傑憲「垂直跳」比過往更好

廣告新寵兒「保持自我」　陳傑憲「垂直跳」比過往更好

餅總交代不要急　陳傑憲練習狀況好：可以期待一下

餅總交代不要急　陳傑憲練習狀況好：可以期待一下

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

熱門新聞

大谷翔平返日特別安排！未和道奇隊同住 羅伯斯：明智的決定

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

大谷翔平妻子真美子暖心驚喜！準備日本風伴手禮送大嫂團

台灣女網好手曹家宜驗出禁藥物質　3月1日起暫時停賽

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

大聯盟海外賽來台灣？大谷翔平也期待：非常適合！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平返日未和球隊同住？教頭解釋

2捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中

3大谷翔平妻子真美子暖心驚喜！

4曹家宜驗出禁藥物質　自願暫時停賽

5林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強

最新新聞

1五人制「銀」恨　辜仲諒：下次討回來

2林立、梁家榮開轟　樂天6比2逆轉兄弟

3預祝林智勝達標　林智平快滿40歲

4李珠珢人氣！　富邦會員完售不加開

5羅戈、勝騎士進度快　王建民坦言洋投難選

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366