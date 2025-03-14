洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方



▲臺中洲際球場全壘打牆外漢神洲際購物廣場看出去是白色。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟今日在台中洲際球場與樂天桃猿進行官辦熱身賽，正在興建中的漢神洲際購物廣場正好就在洲際球場旁邊，球場中外野與右外野之間，看出去正好是一片白色，樂天日籍總教練古久保健二直言一定會有影響。

漢神洲際購物廣場在洲際球場旁邊，球場中外野與右外野之間，看出去正好是一片白色，包括中信球員有說，打擊視線會有影響，但也有球員認為透過晚場比賽實戰，觀察是否有影響，預計開季前廠商還會針對牆面調整，例如貼膜或是其他方案。

古久保健二表示，「一定有影響，在棒球場裡面不會有白色的東西，台灣球場中外野看板比較小一點，包括斗六與桃園球場都是，中外野看板可以做得高一點，洲際球場至少要做到中外野牆外窗戶的高度，也可以再大一點，如果購物廣場建築物的外牆，可以塗上深色，應該就沒有問題。」

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同時古久保健二提到，「像是大巨蛋的白色座椅，先前也有反映過，畢竟球場是給球員使用，建議還是可以多聽選手的意見。」

此外，樂天捕手林泓育這兩天還沒有在官辦熱身賽上場，古久保健二透露，「因為最近大腿有點緊繃，他覺得可以才會上場，但趕上開季應該沒有問題。」



▲臺中洲際球場全壘打牆外漢神洲際購物廣場看出去是白色。（圖／記者陳立勳攝）