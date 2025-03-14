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預祝林智勝引退達標　林智平快滿40歲：再拿一次總冠軍

▲▼ 1105 中職總冠軍戰樂天VS味全-林智平。（圖／記者黃克翔攝）
▲林智平。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台中報導

樂天桃猿內野手林智平去年獲選東山再起獎，本月將滿40歲，林智平喊話新球季，「希望再拿一次總冠軍。」

去年林智平出賽54場，148個打數，25分打點，上壘率0.398，長打率0.446，打擊率0.331，獲選東山再起獎。

準備迎接新球季，林智平表示，「首要是身體健康，按照去年節奏，去面對每一場比賽，上場就是對球隊有幫助，替球隊貢獻戰力。」

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3月23日就是40歲生日，林智平笑說，「以跑步速度來看，多少有感受到年齡增長，但其他都還在可以控制的範圍，敏捷訓練對我來說是現在比較重要的部份，提高身體素質，這是近年最重要的環節。」

林智平坦言，「去年受傷那段時間，有跟教練討論，想要趕快回到球場，保持著積極重回球場的態度，比較能接上軌道。」

上季達成千安里程碑，生涯累積162次盜壘成功，林智平直言，「希望再拿一次總冠軍，這幾年球隊都蠻可惜的，都是差一點，還是按部就班，希望熱身賽好好調整，銜接上季賽，最大目標就是再拿一個總冠軍。」

此外，前隊友林智勝今年將是最後一個球季，林智平透露，「在林智勝身上學到蠻多打球上的心態，幫助我蠻大的，本身個性是容易悶在心裡，但他會觀察我，算是我在職棒非常重要的學長，希望他今年可以達成想要的目標。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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