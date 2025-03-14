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霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

記者陳立勳／台中報導

樂天桃猿14日官辦熱身賽6比2打敗中信兄弟，樂天新洋投霸鉧德（Jonathan Bermudez）先發4.1局失2分，賽後樂天日籍總教練古久保健二表示，「今天變化球不太準確。」

本場霸鉧德先發4.1局，用了70球，44個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分。

評價霸鉧德表現，古久保健二認為，「直球非常有Power，今天變化球不太準確，但還是有壓制住對手。」

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▲樂天桃猿洋將霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿洋將霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供） 

古久保健二認為，「霸鉧德不是用力量去勝負的投手，投變化球的時候，手腕運用得很好。」

本場林立與梁家榮分別都有開轟，古久保健二提到，「林立沒有特別需要擔心，主力選手增加上場打席數，調整方面不用太擔心，梁家榮今天從練習開始，感覺就很不錯。」

至於中信新洋投黃博多（Humberto Castellanos）總共先發4局，用了38球，26個好球，僅被擊出1支安打，投出2次三振，1次觸身球，沒失分。

觀察黃博多投球，古久保健二表示，「他是側投的投手，直球非常有速度，兩隊先發投手都是第一次遇到，增加對戰次數之後，球是怎麼跑的，相信下次會有更好的掌握。」

另外，樂天投手劉家翔中繼3局，沒有被擊出安打，投出2次三振，有2次四壞球，無失分，古久保健二則說，「去年他在季末有上一軍投過一場，確實有用全身的力量，今天直球蠻有威力的，但是投球投到第2局與第3局，首位打者都是四壞球保送，而且都是從2好球開始，這方面要反省一下，希望他往先發投手準備。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球影音

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