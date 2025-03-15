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中職比照大聯盟加大壘包　平野惠一談日職未跟進主因

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

中華職棒先前召開領隊會議，決定明年球季將比照美國職棒大聯盟，使用加大壘包，中信兄弟日籍總教練平野惠一認為，「未來盜壘紀錄，可能會不太一樣。」

有關於聯盟決議明年比賽將使用加大壘包，平野惠一表示，「就是按照聯盟規定，主要是減少受傷的機率，未來盜壘方面的紀錄，可能會不太一樣，大聯盟在加大壘包之後，盜壘數多少會增加，加大壘包之後，要怎麼去看待這項紀錄。」

目前包括投球計時或是加大壘包等規則，日本職棒都尚未採用，平野惠一透露，「有去問日本球界友人，其實日本也不是不想照大聯盟，只是要慎重做出決定，不是馬上就改，要研究方案與影響，聽球員的意見，要做各方面的嘗試。」

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平野惠一坦言，「有投球計時器，就是希望縮短比賽時間，以球團立場，就是遵守規則。」

不過平野惠一認為，「日本與美國畢竟不太一樣，美國是最好的都在那邊，就像是金子塔，很多人想要擠上來，但日本不太一樣，沒有這麼多投手可以消耗，如果王牌投手受傷，是比較沒有人可以替換的，因為這樣的關係，所以會更慎重。」

另外，平野惠一強調，「棒球是娛樂產業，當然是要呈現球迷想看的，如果讓球迷覺得比賽很長，節奏慢，當有這樣的聲音出來，球團必須要去滿足球迷的需求。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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