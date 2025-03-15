美職、墨聯表達興趣　勝騎士轉戰兄弟：有贏球決心

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）今年選擇轉投中信兄弟，勝騎士表示，「球隊與行政人員，給我很大的歡迎，讓我在這裡感覺很好。」



▲中信兄弟洋將勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

近期來球隊報到，勝騎士表示，「現在感覺很好，很謝謝球隊與行政人員，給我很大的歡迎，讓我在這裡感覺很好。」

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由於來台時間較晚，是不是能趕上開季，勝騎士認為，「現在身體感覺很好，調整得也很好，就看教練團與球團決定，開季什麼時候要比賽。」

中信陣中除了勝騎士之外，另外4位洋投實力也都相當不錯，勝騎士認為，「不只是在這個球隊，其他球隊無論是本土或是洋將，都有很棒的良性競爭，這是很好的一件事。」

去年在總冠軍戰球隊輸給中信，如今加入中信，勝騎士表示，「不管在哪一隊，只要站上投手丘，目標都是一樣，把最好一面拿出來，還是要再次感謝來到這裡，受到大家的歡迎。」

勝騎士提到，「兄弟是很有歷史的球隊，就跟統一獅隊一樣，印象中兄弟是很有趣的球隊，我是一個非常希望贏球的選手，大家都一樣，兄弟有贏球的決心。」

去年在世界12強賽表現不差，獲得美國職棒球隊關注，勝騎士坦言，「去年會想要參加世界12強賽，就是因為全世界都在看這場國際賽事，想要找好的選手，參加之後不只是美職球隊有興趣，墨西哥聯盟也是，包括休士頓太空人也有興趣，對比之下兄弟給的合約是最好的。」

雖然獅隊想要續約勝騎士，開價與中信差距並不大，但勝騎士最後決定選擇中信，勝騎士表示，「其實沒有特別的原因，沒有接受統一的合約，當時想要試試看自由球員，看有沒有其他機會，當然統一獅隊給的合約也是非常棒，只是想要出去看看，看有沒有其他機會。」

另外，今年將有機會對戰前東家統一，勝騎士則說，「用一樣的態度與愛，面對統一的球迷，棒球迷都是一樣的，不管是哪一隊，希望球迷對我也是一樣的，棒球產業永遠不知道下一秒會發生什麼事，今年也不是生涯最後一年，有可能未來某一天，有可能再回到統一，也都不一定，沒有人知道。」