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初對決黃博多「厲害」　林立2度斷棒：很有壓制性

記者陳立勳／台中報導

樂天桃猿14日官辦熱身賽6比2打敗中信兄弟，樂天林立單場雙安，包括一發2分砲，包辦3分打點，賽後林立表示直言，「中信新洋投黃博多（Humberto Castellanos）很厲害。」

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿林立開轟。（圖／樂天桃猿提供） 

第6局從中信中繼投手陳琥手中轟出2分全壘打，一棒追平比數，林立表示，「得點圈有人，希望有推進，撇開結果來看，前面打2次斷棒，球路沒有設定好，打好打壞現階段是其次，好球帶的判斷，還是要在比賽中進入狀況。」

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今天前2個打席面對中信新洋投黃博多，林立認為，「他的球很厲害，對右打者是投伸卡，位置也投得很好，很有壓制性，球也蠻快的，例行賽會碰到，今天打2次都是斷棒，他投得非常好，接下來遇到他，要把好球帶設定好，短時間內去適應，例行賽能有所應付。」

樂天日籍總教練古久保健二賽後提到，不太需要擔心林立的狀況，林立則說，「打到這個階段，大概知道自己要做什麼事，比起年輕選手，優勢在於知道自己要做什麼事。」

不過林立也開玩笑說，「還是要擔心我一下，畢竟我是隊長，不想讓總教練擔心，這樣子總教練帶隊，也不會太緊繃。」

去年季後參加世界12強賽，幾乎全年無休，林立坦言，「國際賽本來就是甜蜜的負擔，因為不知道還有沒有機會打中華隊，每次能夠入選，就是盡力去打，能入選就是緣份，打完難免有負擔，從去年球季到12強，場次也蠻多的，今年春訓石垣島交流戰沒有參加，也讓隊友去打，多增加經驗，我也能利用時間休息調整。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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