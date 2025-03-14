顏郁軒10局犧牲打助台鋼贏富邦　統一8比7險勝味全



▲台鋼雄鷹顏郁軒。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹14日官辦熱身賽在嘉義市球場對上富邦悍將，台鋼推出洋投艾速特（Eric Stout）先發，遭遇富邦張奕，此役雙方一路激戰，打進延長賽，10局台鋼顏郁軒擊出高飛犧牲打，終場3比2力克富邦。

2局上台鋼先馳得點，王柏融擊出右外野陽春全壘打，第3局台鋼重啟攻勢，紀慶然擊出二壘滾地球，藉由傳球失誤上壘，顏郁軒敲出右外野二壘打，紀慶然上到三壘，王柏融擊出一壘滾地球刺殺，有1分打點，台鋼2分領先。

3局下富邦發動反攻，董子恩遭到觸身球保送，林哲瑄選到四壞球，接著陳真擊出二壘方向內野安打，同時董子恩靠著對方二壘手傳球失誤，回到本壘得分，林哲瑄上到三壘，後面蔡佳諺的二壘滾地球出局，但有1分打點，兩隊打成2比2平手。

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艾速特先發4局，共投64球，42個好球，被擊出1支安打，送出5次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉2分非自責分。

張奕同樣完成4局退場，總計用60球，36個好球，被擊出6支安打，包括1發全壘打，投出2次三振，失2分，1分自責分。

兩隊一路打進延長賽，突破僵局10局上，富邦換投林旺熙，胡冠俞擊出右外野安打，顏郁軒敲出左外野高飛犧牲打，台鋼攻下超前分，10局下富邦1分未得，最後1分飲恨。

另一場味全龍與統一7-ELEVEn獅在斗六球場碰頭，統一6局上拿到下5分超前，6局下雖然被味全要回領先，但7局蘇智傑敲出關鍵三壘打，一棒打回2分，終場統一8比7險勝。