台鋼多打自辦賽提升「競爭力」　洪總：1到9棒比較平均



▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台中報導

台鋼雄鷹去年第一個一軍球季，排在聯盟第6位，經過這幾年補強與訓練，台鋼總教練洪一中認為，「1到9棒攻擊能力看起來比較平均。」

去年台鋼雄鷹戰績49勝70敗1和，勝率0.412，在6隊之末，但這幾年不斷透過補強與交易，擴充球隊戰力，官辦熱身賽前2戰都獲得勝利，洪一中表示，「慢慢把隊型弄好，新球隊第一要務就是這樣，現在看起來差不多，就像當年剛接La New熊隊，先發9個位置要先弄好，每個位置實力不能差太多。」

洪一中認為，「像是曾子祐與陳文杰受傷，現在就沒有那麼可怕，如果是去年，他們兩個受傷，可能就排不出人，現在曾昱磬與顏郁軒慢慢訓練起來。」

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同時洪一中提到，「每個守備位置的人，都要有一定基礎，現在1到9棒，攻擊能力看起來比較平均，今年比較有競爭力，也訓練2到3年，訓練量也不少，一直在訓練，球隊新人比較多，讓他們增加比賽經驗，自辦賽一直打，我們應該是今年春訓各隊打最多比賽的，就是要讓他們一直打，包括黃劼希、林家鋐、陳世嘉也都還年輕，需要增加比賽場次。」

洪一中強調，「想要訓練的人，幾乎都會讓他們多打，增加比賽手感，一定要透過比賽，打者最好的教練就是投手，要不斷的比賽，運動神經與技巧都不錯，就是要增加訓練量。」

另外，洪一中也說，「如果培養起來，好的野手可以用10年，多培養幾個人，就會有更多可用之兵，環境越來越好，競爭就越來越大。」