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石萬金「球威有水準」　洪總看伍祐城：控球還要加強

▲台鋼雄鷹洋將石萬金。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲石萬金。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／台中報導

台鋼雄鷹15日官辦熱身賽3比1打敗中信兄弟，取得3連勝，台鋼新洋投石萬金（Spenser Watkins）先發5局無失分，賽後台鋼總教練洪一中表示，「球威有一定水準。」

台鋼洋投石萬金先發5局用了69球，39個好球，被擊出3支安打，沒有任何三振，投出4次四壞球，無失分。

評價石萬金投球內容，洪一中認為，「慢慢去瞭解台灣打者習性，整體來說球威肯定有一定水準，今天保送比較多，不會很擔心，壞球不是很明顯的壞球，都是邊邊角角，差一點而已，不像是第9局伍祐城的壞球，是比較明顯，比較難修正。」

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洪一中表示，「石萬金今天整體來說還算OK，球速也有投到148公里，上一場出賽最快只有144公里。」

今天第9局伍祐城後援登板，被岳東華敲出安打丟掉1分，後來又被攻上滿壘，所幸最後化解危機，投了35球，只有18個好球。

對於伍祐城今天投球表現，洪一中坦言，「他是比較敢投，但控球還要再加強，年輕人投球比較粗糙，細節上還沒有很好，還要再練習，主要是投球型態問題，比較難控制，熱身賽就是要讓他投，即使被逆轉，還是要讓他投。」

另外，22歲新秀曾昱磬轟出3分砲，貢獻勝利打點，洪一中觀察，「個性滿穩定，有一點日式的感覺，可能以前在日本讀書，多少有點影響，滿聰明，是球隊重點的選手，就是會多給他機會。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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