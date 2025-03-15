范國宸再見犧牲打助富邦逆轉統一　味全3比2氣走樂天



▲范國宸。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅15日官辦熱身賽在嘉義市球場面對富邦悍將，本場富邦原先落後，但8局扳平比數，9局下范國宸擊出再見高飛犧牲打，終場6比5險勝統一，終於拿到官辦熱身賽首勝。

此役富邦第2局陳真擊出高飛犧牲打先得1分，接著李宗賢在滿壘選到保送，富邦取得2分領先。

3局統一蘇智傑擊出適時安打，先追回1分，第4局統一攻下3分大局，包括林安可轟出2分砲，統一4比2超前。

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第6局和第7局兩隊各得1分，8局下富邦沒有放棄，3支安打要回2分，其中陳真敲出追平比數的安打。

富邦9局下1人出局後，蔡佳諺擊出右外野三壘安打，范國宸補上右外野高飛犧牲打，一棒結束比賽。

統一投手林原裕先發1.2局，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，富邦先發投手黃保羅3局被擊出7支安打，包括1發全壘打，投出2次三振，1次四壞球，失掉3分自責分，兩人皆無關勝敗。

另一場味全龍與樂天桃猿在斗六球場碰頭，前6局兩隊打成2比2平手，7局上味全攻上滿壘，吉力吉撈．鞏冠選到四壞球保送，幫助球隊擠回1分，終場3比2氣走樂天。