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中信兄弟「雙冠榮耀特展」　球員卡限量發送

▲中信兄弟「雙冠榮耀特展」3月22日盛大開展。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟「雙冠榮耀特展」3月22日盛大開展。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2024年，中信兄弟榮獲中華職棒35年年度總冠軍！同年年底，台灣更在世界棒球12強賽中奪得冠軍金盃，這座冠軍不僅是象徵台灣棒球的實力，更見證長年累積的努力與進化，而這一切也絕非奇蹟，為慶祝「雙冠榮耀」，中信兄弟球團將於3月22日日至3月30日，在臺北大巨蛋舉辦為期九天的 「雙冠榮耀特展」。

從基層棒球的點滴耕耘，到中華職棒的每一場拚戰，台灣棒球用長年累積的努力，終於站上世界之巔，中信兄弟「雙冠榮耀特展」不只是獎盃的展示，更是這段漫長奮鬥旅程的見證。

本次特展將作為「2024世界棒球12強賽冠軍獎盃」中職六隊巡迴展出的首站，展覽重點包括：「中華職棒35年總冠軍獎盃」、「世界棒球12強賽冠軍獎盃」以及「12強冠軍戰最後一個雙殺Play的『雙殺球』與『一壘壘包』」等，還原最震撼人心的奪冠瞬間！邀請所有棒球迷，一起來見證屬於台灣棒球的榮耀時刻，持續進化，為下一座冠軍努力！

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從中信兄弟大巨蛋官辦熱身賽起，搭上2025年中信兄弟主場開幕戰，現場也將展出中信兄弟「中華職棒35年的總冠軍獎盃」，這座隊史第十座冠軍金盃，是黃衫軍團們一整年努力拚搏的成果，更承載著球隊的榮耀傳承，以及無數球迷多年來的支持與期待，為期一週來到臺北大巨蛋，在今年球季開始之前，與球迷們再次感受熱血又感動的奪冠之路！

除了雙冠冠軍獎盃及雙殺球、壘包之外，特展現場也將有中信兄弟參與12強賽的「教練、球員介紹」以及球員們在12強賽中所使用的「實戰用品」等。開展首兩日更有「中信兄弟球員見面會」，將邀請「小可愛」江坤宇、「巨蛋王」曾頌恩、「岳家大哥」岳東華來到展覽的舞台區與球迷互動、分享兩次奪冠的心路歷程！平日也將有「雙冠英雄 球員雙面小卡，共五款，每日不同選手，限量發送，邀請大家一同走進這場特展，感受奪冠時的激昂與感動！

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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