交涉期限逼近　高橋光成可能放棄旅美、續留西武獅

透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅投手高橋光成，其交涉期限將於5日截止，在期限逼近之際，MLB官網於2日指出，高橋有可能放棄此次大聯盟挑戰，2026年球季回到西武獅續戰。

報導以「高橋可能在2026年回到日本」為標題指出，高橋至少曾收到1支球隊的報價，但該條件或許不足以讓這位28歲右投下定決心挑戰大聯盟。

作為替代方案，高橋可能選擇與西武簽下包含跳脫條款的複數年合約，待未來以不受入札制度限制的自由球員身分，再度進軍大聯盟市場。

相較於本休賽季確定加盟白襪的村上宗隆、已與太空人達成合約共識的今井達也，以及動向備受關注的巨人隊內野手岡本和真，被視為「日本市場三巨頭」的其他人選，高橋的談約進展相對低調，但隨著交涉期限倒數，情勢逐漸明朗。

去年12月舉行的冬季會議期間，各球團監督、總管與經紀人齊聚一堂進行移籍交涉，當時高橋的經紀人、隸屬華瑟曼經紀公司的J. Wolfe曾向《體育報知》表示，「目前談判仍處於初期階段，我認為有機會爭取到複數年合約，但最終回到西武的可能性也存在。」

目前已知至少有1支大聯盟球隊提出正式報價，但在合約年限與條件面是否能與高橋方面達成共識，仍有變數。隨著期限逼近，高橋的去向也成為日美棒球圈高度關注的焦點。