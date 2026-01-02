運動雲

>

交涉期限逼近　高橋光成可能放棄旅美、續留西武獅

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅投手高橋光成，其交涉期限將於5日截止，在期限逼近之際，MLB官網於2日指出，高橋有可能放棄此次大聯盟挑戰，2026年球季回到西武獅續戰。

報導以「高橋可能在2026年回到日本」為標題指出，高橋至少曾收到1支球隊的報價，但該條件或許不足以讓這位28歲右投下定決心挑戰大聯盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為替代方案，高橋可能選擇與西武簽下包含跳脫條款的複數年合約，待未來以不受入札制度限制的自由球員身分，再度進軍大聯盟市場。

相較於本休賽季確定加盟白襪的村上宗隆、已與太空人達成合約共識的今井達也，以及動向備受關注的巨人隊內野手岡本和真，被視為「日本市場三巨頭」的其他人選，高橋的談約進展相對低調，但隨著交涉期限倒數，情勢逐漸明朗。

去年12月舉行的冬季會議期間，各球團監督、總管與經紀人齊聚一堂進行移籍交涉，當時高橋的經紀人、隸屬華瑟曼經紀公司的J. Wolfe曾向《體育報知》表示，「目前談判仍處於初期階段，我認為有機會爭取到複數年合約，但最終回到西武的可能性也存在。」

目前已知至少有1支大聯盟球隊提出正式報價，但在合約年限與條件面是否能與高橋方面達成共識，仍有變數。隨著期限逼近，高橋的去向也成為日美棒球圈高度關注的焦點。

關鍵字： MLB高橋光成西武獅日本職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

412強變16隊！資格賽首站中國開打

5柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

最新新聞

1避高額轉讓金成新趨勢？今井達也未獲長約

2今井達也投球輪廓更像薛澤、卡斯提歐

3村上宗隆、岡本和真仍有望出征WBC

4美媒曝今井達也談約過程！洋基未出手

5高橋光成可能放棄旅美、續留西武獅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

「水彈女神」權恩妃震撼高雄！　格紋短裙火辣開唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366