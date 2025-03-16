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寄望張仁瑋打擊像「貝茲」　平野惠一點名未來年輕戰力

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟日籍總教練平野惠一去年領軍打下總冠軍，今年持續建構球隊，其中期望張仁瑋知道自身角色，在壘間製造破壞力。

今年張仁瑋除了內野之外，也安排加練外野，平野惠一表示，「為了讓他有更多機會，做更多嘗試，他要知道自己的角色是什麼，希望他在壘間製造破壞力。」

平野惠一直言，「看張仁瑋的打法像是全壘打型的打者，但期待他像貝茲（Mookie Betts）的類型，當然目前還在前進階段，但需要思考如何有更多的上壘。」

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今年球隊目標連霸，平野惠一表示，「球隊主力球員高齡化，球隊的主力萬一受傷或狀況不好，還有年輕人可替補上去，希望能創造這樣的球隊。」

昨天官辦熱身賽新秀伍立辰中繼2局無失分，，平野惠一評價，「有比前一場出賽還好，調整滿順利的，但決勝球還沒有很到位，可以更嚴格要求準確度，希望去年季中選秀選到的大學投手，可以帶給土投刺激。」

至於另一名新秀投手陳冠穎，平野惠一則說，「陳冠穎還可以再壯一點，球質會更好，希望他能發揮特長，很期待之後有更多的成長，現在都是從投手視角出發，未來能從打者視角，期待未來有這樣的想法。」

另外，平野惠一也點名，「宋晟睿、岳政華、許庭綸、曾頌恩都是球隊未來主力外野，希望能讓球隊外野有所競爭，至於內野有黃韋盛、張仁瑋、張士綸、楊祥禾，都是未來的戰力。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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