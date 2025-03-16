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張士綸生日開轟沒想到　展現「競爭力」給大家看

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟16日官辦熱身賽13比8擊敗統一7-ELEVEn獅，中信二壘手張士綸今天單場雙安，包括一發陽春砲，貢獻3分打點，賽後張士綸直呼沒想到會開轟。

▲中信兄弟張士綸。（圖／中信兄弟提供）
▲張士綸。（圖／中信兄弟提供） 

今日張士綸4打數敲出2支安打，包括一支陽春全壘打，敲下3分打點，替球隊跑回2分，表現相當出色。

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剛好今天是20歲生日，雖然是熱身賽，但張士綸轟出進入職棒第一支全壘打，張士綸直言，「沒想到，這發全壘打會在剛好在生日當天，很開心有這個機會，有一點來得很突然，老天爺給我的機會，讓我打出這支全壘打，送我的生日禮物，今天是個開始，以後還有機會。」

張士綸坦言，「沒有強求要打多遠，照著教練設定目標去執行，把球給打平，想辦法上壘，其他順其自然。」

去年經過亞洲棒球冬季聯盟歷練，張士綸表示，「去年冬盟看到很多很好的投手，冬盟中吸收到很多，教練也給我很多提點，讓我在春訓有目標，冬盟想要測試自己，成績沒有打得很好，暫時打消長打的念頭，想辦法爭取上壘，有更好機會在一軍，為球隊貢獻。」

昨天賽後獲知得到先發機會，張士綸透露，「昨天賽後要走，平野惠一總教練給我看今天先發打線，告訴我要先發，他叫我加油，很開心，給我這個機會，讓我表現自己。」

張士綸還說，「今年目標把守備加強，教練團一直協助我，往好的方向發展，不管有沒有機會，一直想要爭取開季一軍，就是拚盡全力，展現給大家、教練團、學長看，還有一個很有競爭性的學弟。」

關鍵字： 中職中信兄弟影音

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