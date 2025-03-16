蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟16日官辦熱身賽13比8打敗統一7-ELEVEn獅，統一新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）首局投出5次四壞球，提前被換下場，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一認為，「不太能參考。」



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

今天賽後特別集合全隊，檢討比賽缺失，平野惠一表示，「不只是今天，每場比賽結束之後都會集合，要教育選手，推算一下開季時間，現在這個時間年輕人滿多的，告訴他們目標是什麼，加上希望可以讓全隊方向一致，這幾天賽後都會集合。」

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平野惠一坦言，「有滿多新進人員，要熟悉台灣與熟悉環境，年輕人首要目標是要表現給年輕人看，有很多需要學習的地方，還有自己要去體驗的東西，一軍主力與老將，讓他們自己調整，最好狀況下是一邊贏球，一邊去調整，熱身賽輸贏不是很在乎，希望選手知道今天為什麼會贏球，或是為什麼會輸球。」

今天兄弟洋投克迪（Kirk McCarty）先發3.1局，用了69球，45個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，失3分，2分自責分。

談到今天克迪投球內容，平野惠一表示，「一直跟克迪說，距離開幕還有幾天，要呈現什麼狀態，嚴格來說今天是第一場有觀眾狀況下去投球，我覺得還不錯，今天真的很冷，不管是克迪或是對方投手，都是在不好的天氣能把比賽投完，而且不受傷，算是很不錯。」

而克迪在被換下場後，跑去找主審溝通，平野惠一透露，「克迪跟主審只是規則的確認，沒有太大問題。」

本場統一新洋投蒙德茲面對7名打者，投出5次四壞球保送，被擊出2支安打，沒有解決任何一人，平野惠一認為，「今天投球不太能做為參考，有觀察到他一些特點，是滿不錯的事情，今天真的很冷，很想要把球投好，真的是辛苦了，這個時候最要不得的就是受傷。」

今天張士綸在生日當天轟出陽春全壘打，平野惠一則說，「昨天有跟張士綸說會先發上場，他也非常振奮，今天也有非常好的表現，有獲得不錯的經驗，希望他繼續去想要怎麼打敗江坤宇、王威晨、岳東華，不是等待機會，而是要自己抓住機會。」

至於這兩場熱身賽在跑壘方面，其中第2局詹子賢在壘間遭到夾殺，平野惠一表示，「跑壘上就是狀況判斷，當下一壘手接到的瞬間就是要雙殺，跑壘創造對方失誤，這個跑壘沒有太大問題。」

平野惠一也說，「昨天第1局陳俊秀的跑壘，那一球是跑者看得到，就是他當下判斷與反應，昨天有跟跑壘教練確認，以為對手會傳三壘，所以他就往二壘衝，有跟陳俊秀說，因為後面是曾頌恩與許基宏，可以考量後面打者是誰來判斷，我是很重視跑壘的總教練，希望選手盡量搶壘，陳俊秀的跑壘是很積極的範本，這樣子跑壘讓其他隊友看到，就是要看這麼積極，有看到他想要表達這件事，熱身賽就是要選手多嘗試。」