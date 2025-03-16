運動雲

>

蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟16日官辦熱身賽13比8打敗統一7-ELEVEn獅，統一新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）首局投出5次四壞球，提前被換下場，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一認為，「不太能參考。」

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

今天賽後特別集合全隊，檢討比賽缺失，平野惠一表示，「不只是今天，每場比賽結束之後都會集合，要教育選手，推算一下開季時間，現在這個時間年輕人滿多的，告訴他們目標是什麼，加上希望可以讓全隊方向一致，這幾天賽後都會集合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一坦言，「有滿多新進人員，要熟悉台灣與熟悉環境，年輕人首要目標是要表現給年輕人看，有很多需要學習的地方，還有自己要去體驗的東西，一軍主力與老將，讓他們自己調整，最好狀況下是一邊贏球，一邊去調整，熱身賽輸贏不是很在乎，希望選手知道今天為什麼會贏球，或是為什麼會輸球。」

今天兄弟洋投克迪（Kirk McCarty）先發3.1局，用了69球，45個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，失3分，2分自責分。

談到今天克迪投球內容，平野惠一表示，「一直跟克迪說，距離開幕還有幾天，要呈現什麼狀態，嚴格來說今天是第一場有觀眾狀況下去投球，我覺得還不錯，今天真的很冷，不管是克迪或是對方投手，都是在不好的天氣能把比賽投完，而且不受傷，算是很不錯。」

而克迪在被換下場後，跑去找主審溝通，平野惠一透露，「克迪跟主審只是規則的確認，沒有太大問題。」

本場統一新洋投蒙德茲面對7名打者，投出5次四壞球保送，被擊出2支安打，沒有解決任何一人，平野惠一認為，「今天投球不太能做為參考，有觀察到他一些特點，是滿不錯的事情，今天真的很冷，很想要把球投好，真的是辛苦了，這個時候最要不得的就是受傷。」

今天張士綸在生日當天轟出陽春全壘打，平野惠一則說，「昨天有跟張士綸說會先發上場，他也非常振奮，今天也有非常好的表現，有獲得不錯的經驗，希望他繼續去想要怎麼打敗江坤宇、王威晨、岳東華，不是等待機會，而是要自己抓住機會。」

至於這兩場熱身賽在跑壘方面，其中第2局詹子賢在壘間遭到夾殺，平野惠一表示，「跑壘上就是狀況判斷，當下一壘手接到的瞬間就是要雙殺，跑壘創造對方失誤，這個跑壘沒有太大問題。」

平野惠一也說，「昨天第1局陳俊秀的跑壘，那一球是跑者看得到，就是他當下判斷與反應，昨天有跟跑壘教練確認，以為對手會傳三壘，所以他就往二壘衝，有跟陳俊秀說，因為後面是曾頌恩與許基宏，可以考量後面打者是誰來判斷，我是很重視跑壘的總教練，希望選手盡量搶壘，陳俊秀的跑壘是很積極的範本，這樣子跑壘讓其他隊友看到，就是要看這麼積極，有看到他想要表達這件事，熱身賽就是要選手多嘗試。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟開局8分、張士綸陽春砲　13比8打敗統一開胡

兄弟開局8分、張士綸陽春砲　13比8打敗統一開胡

申皓瑋開轟、10局再見安　富邦3比2力克樂天2連勝

申皓瑋開轟、10局再見安　富邦3比2力克樂天2連勝

味全龍攜手國際塗鴉藝術家　打造天母球場新亮點

味全龍攜手國際塗鴉藝術家　打造天母球場新亮點

兄弟終結者吳俊偉右肘發炎　趕上開季有變數

兄弟終結者吳俊偉右肘發炎　趕上開季有變數

勝騎士、羅戈準備好了　官辦熱身賽即將登板

勝騎士、羅戈準備好了　官辦熱身賽即將登板

蒙德茲控球大亂流5保送　首局兄弟強攻8分

蒙德茲控球大亂流5保送　首局兄弟強攻8分

手傷困擾提前轉教練　34歲潘志芳：接受就不可惜

手傷困擾提前轉教練　34歲潘志芳：接受就不可惜

寄望張仁瑋打擊像「貝茲」　平野惠一點名未來年輕戰力

寄望張仁瑋打擊像「貝茲」　平野惠一點名未來年輕戰力

同鄉學弟陳偉殷引退　餅總期待創辦「投手訓練場」

同鄉學弟陳偉殷引退　餅總期待創辦「投手訓練場」

陳傑憲官辦熱身賽首度亮相　餅總談後續出賽計畫

陳傑憲官辦熱身賽首度亮相　餅總談後續出賽計畫

【快來救我QQ】虎斑貓把法鬥當成狩獵對象？狗狗一臉無奈

熱門新聞

大谷翔平、長嶋茂雄合照曝光　日本球迷感動：真的要哭了

大谷翔平東京戰賽前製造出異樣景象　美記者驚訝：最冷靜的混亂

佐藤輝明砲轟賽揚左投！道奇高層當場驚呼糟了　阪神3比0完封勝

克蕭東京重逢黑田博樹表情引熱議　感性回憶同梯：他對我真的很好

平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽冠軍戰　數度將法國新星打倒在地

曾封鎖台灣！才木浩人三振大谷翔平完美壓制道奇　網：快去大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平長嶋茂雄合照　日本球迷哭了

2大谷翔平賽前這一幕引關注　美記者驚訝：最冷靜的混亂

3佐藤輝明砲轟賽揚左投！阪神3比0完封勝

4克蕭東京重逢黑田博樹　感性回憶

5平台灣史上最佳！李佳豪闖全英賽決賽

最新新聞

1斯巴達障礙跑高雄站　領航猿卡總參賽

2單場砍44分　努利：帶攻城獅進季後賽

3劉基鴻帶動3分大局　味全終結台鋼3連勝

4張士綸生日開轟　展現「競爭力」

5蒙德茲控球走鐘　平野惠一要張士綸抓住

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366