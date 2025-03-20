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王正棠肩膀不舒服開季有點趕　張進德準備實戰

▲▼0929 中職中信兄弟對富邦悍將-王正棠。（圖／記者黃克翔攝）
▲王正棠。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／台中報導

富邦悍將外野手王正棠去年打擊表現出色，打擊數據在球隊名列前茅，但官辦熱身賽目前尚未隨隊出賽，富邦總教練陳金鋒表示，「開季有點趕。」

上季王正棠出賽100場，包括6支全壘打，44分打點，上壘率0.375，長打率0.463，打擊率0.333，也是球隊重要打者，但官辦熱身賽至今，尚未有出賽紀錄。

談到王正棠狀況，陳金鋒透露，「現階段還在復健，右肩有些不舒服，其實去年就有一些傷勢，現在已經好很多，但需要一點時間，打擊沒問題，開始恢復丟球。」

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陳金鋒提到，「先前王正棠有在自辦熱身賽上場，但最近一個禮拜有些不舒服，所以重新調整，目前看起來開季有點趕，但還是要看狀況。」

至於捕手張進德也還沒在官辦熱身賽亮相，陳金鋒說明，「張進德在兩周前在熱身賽上場，腳部有一點拉到，輕微的，不是很嚴重，已經開始在打了，開季應該是可以，沒問題的話，過兩天就可以比賽，至於能不能參加官辦熱身賽，到時候看狀況。」

目前暫時少了王正棠與張進德兩名左打好手，陳金鋒坦言，「球隊還是要靠團隊，年輕球員都有在進步，持續讓他們比賽，球隊在轉換過程，必須面對這個問題。」

同時陳金鋒也說，「年輕球員無論是心態，在有張力的比賽，都能面對壓力，最主要比賽與練習是不一樣，就是從比賽中磨練。」

▲▼ 張育成加盟富邦悍將中職首戰-張進德。（圖／記者黃克翔攝）
▲張進德。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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