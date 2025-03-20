三壘指導不好站　林琨笙樂於挑戰：成敗很主觀



▲林琨笙站三壘指導教練。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台中報導

富邦悍將20日在台中洲際球場與中信兄弟進行官辦熱身賽，近期富邦三壘指導教練交給補手教練林琨笙，林琨笙認為，「成敗很主觀。」

近期富邦官辦熱身賽，安排捕手教練林琨笙擔任三壘指導教練，富邦悍將總教練陳金鋒透露，「本季三壘指導教練還不確定，給林琨笙多一個學習，開季應該還是以施金典為主，如果有狀況，隨時可以頂替。」

3月9日自辦熱身賽開始嘗試站三壘指導教練，林琨笙表示，「說困難是還好，但三壘指導教練本來就不好站，成敗很主觀，就是臨場判斷，該拚就要拚，該擋下來就要擋，一定會有失敗的狀況，但是不要看得那麼重。」

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林琨笙認為，「困難的地方還是判斷，不要在意成敗，大家一定會檢視，前年在二軍有站過，因為兼顧補手教練角色，如果確定要去站，還是要克服這件事。」

觀察其他球隊三壘指導教練，林琨笙坦言，「也許每個人不太一樣，我的眼睛視角滿大的，看得到跑者跑的位置，與球的位置，還有轉傳的位置，自己會去抓角度，前年有些困難的點會去注意，後來就比較正常。」

林琨笙直言，「站三壘指導教練當然壓力大，但是一個很好的挑戰，很好的機會去嘗試看看，好不好就是交給別人評斷。」