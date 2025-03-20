目標至少季後賽　張育成學習當富邦隊長



▲張育成。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台中報導

富邦悍將游擊手張育成去年季中返台，今年接任隊長任務，目標幫助球隊打出好成績，張育成表示，「保持學習的心態。」

去年張育成出賽47場，揮出10發全壘打，30分打點，上壘率0.445，長打率0.540，打擊率0.270，季前代表中華隊參加世界棒球經典賽資格賽。

打完資格賽回到母隊，張育成表示，「打完資格賽，球隊有讓我們有足夠的休息，可以好好準備新球季，目前狀況都很好。」

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張育成也說，「先前休息過程中，都保持備戰，目前身體狀況都很良好，不會感覺太累，或是進度太快。」

今年扛下隊長重任，張育成認為，「不管哪一年，戰績一定都是球團第一優先，按部就班做好自己的工作。」

張育成強調，「擔任隊長就是希望球員與教練有良好的溝通，第一次當隊長，保持學習的心態，當隊長不是很容易、很簡單的事情，溝通也需要下功夫，真的是滿難，所以就是學習，盡量去瞭解每一位隊友。」

另外，本季各隊尋求補強，張育成坦言，「每個球隊各有需要的洋將，我們球隊簽了洋將也都很厲害，都有在台灣打過球，也都很瞭解環境，希望今年能有完美的球季，比以往都還要好，至少要有季後賽，最好是能拿到最終總冠軍。」