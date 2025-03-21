運動雲

>

林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」

▲台南林百貨與統一獅隊跨界合作。（圖／統一球團提供）
▲台南林百貨與統一獅隊跨界合作。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

台南林百貨與統一7-ELEVEn獅跨界合作，推出「活力綻放，台南好棒」系列活動，展現兩者跨領域的連結。

1931年，南台灣第一座棒球場台南市立棒球場落成；隔年，南台灣第一間百貨公司林百貨開幕。兩者在不同領域皆為南台灣的開創者，現今也皆成為南台灣重要的歷史地標。

此次林百貨攜手合作認養與經營台南市立棒球場多年的在地統一獅棒球隊推出系列精彩活動，包含統一獅經典收藏展、統一獅球隊吉祥物萊恩與盈盈擔任林百貨一日店長及林百貨館內限量滿額禮獨家紀念球等，邀請球迷與民眾一同感受台南的活力與熱情！

[廣告]請繼續往下閱讀...

林百貨此次與統一獅的合作，不僅是文化與運動的跨界結合，更是台南在地精神的展現，即日起至2025年5月19日止，於林百貨四樓台南好文化「林聚點藝文展覽空間」，讓民眾更深入了解統一獅球隊的歷史與故事，同時感受棒球運動的魅力。

從職棒元年1990年開始，這36年來，統一獅寫下無數輝煌篇章，本次展覽，我們聚焦獅隊代表性收藏，以「經典收藏展」的形式展出多樣展品，同時講述球隊的歷史、分享珍貴比賽紀錄與經典畫面，從羅敏卿的百轟球棒，到強投傳承的17、18、19號，再到隊史首件主場球衣，以及令人屏息的無安打比賽紀錄照片。並展示統一獅球員簽名球與珍藏品，還有統一獅獅子棒雜誌創刊號等相關展品，以及趣味互動式體驗打卡牆，期盼觀展者感受台灣棒球的熱血精神。

2025年3月22日下午2點，統一獅人氣吉祥物「萊恩」與「盈盈」將現身林百貨，擔任一日店長，將分別於林百貨一樓的「台南好客廳」與四樓的「林聚點藝文展覽空間」與球迷朋友互動。萊恩與盈盈將親切地為大家服務，並舉辦拍照見面會與大家同樂，當天萊恩更會展現繪畫才藝，憑當日林百貨館內消費不限金額之發票，可於現場與萊恩和盈盈拍照及互動，前五名還能得到萊恩親手繪畫的限定紀念球，名額有限，詳細活動辦法請關注台南林百貨官方FB粉絲專頁。

除了展覽及一日店長活動，為回饋廣大喜愛林百貨與統一獅粉絲的支持，林百貨特別與統一獅設計一款極具收藏價值的紀念球。紀念球融合林百貨與統一獅兩大品牌特色，不僅是兩大品牌合作的象徵，更是每位球迷與收藏愛好者不容錯過的珍品。

即日起會員凡於林百貨館內當日單筆消費滿額，即有機會獲得限量獨家紀念球乙顆，數量有限，送完為止！檔期開跑後已受到熱烈歡迎與討論，許多球迷爭相收藏。快來把握這次難得的機會！

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳傑憲10年2億歷史合約　激勵獎金項目包含打擊率、OPS

陳傑憲10年2億歷史合約　激勵獎金項目包含打擊率、OPS

史上首位2億男！　統一獅10年大約綁定陳傑憲

史上首位2億男！　統一獅10年大約綁定陳傑憲

王政順準備好當「活棋」　不忍張士綸意外受傷

王政順準備好當「活棋」　不忍張士綸意外受傷

首披黃衫登板2.2局丟4分　勝騎士練變速球：感覺還不錯

首披黃衫登板2.2局丟4分　勝騎士練變速球：感覺還不錯

擔心張士綸右肩脫臼　平野惠一看勝騎士：調整蠻順利

擔心張士綸右肩脫臼　平野惠一看勝騎士：調整蠻順利

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

張士綸撲壘受傷被抬下場　兄弟球團回報右肩脫臼

王政順超前2分砲　兄弟8比6逆轉富邦

王政順超前2分砲　兄弟8比6逆轉富邦

胡智爲15上15下　張祐銘長打助味全完封統一

胡智爲15上15下　張祐銘長打助味全完封統一

三壘指導不好站　林琨笙樂於挑戰：成敗很主觀

三壘指導不好站　林琨笙樂於挑戰：成敗很主觀

中信兄弟被看好連霸　平野惠一說實話：6隊戰力差不多

中信兄弟被看好連霸　平野惠一說實話：6隊戰力差不多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

熱門新聞

史上首位2億男！　統一獅10年大約綁定陳傑憲

周思齊助陣！GOATBROS山羊兄弟成軍 3月21日大巨蛋亮相

日本轉播技術驚艷！還原大谷翔平全壘打震撼美國球迷

NBA又打起來！溜馬1周2度引爆衝突　籃網主帥也遭殃跌入觀眾席

NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售創北美體壇歷史

詹皇力勸「鳳還巢」冠軍悍將不要退休　湖人周日有望迎2主力回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

2周思齊助陣！GOATBRO 山羊兄弟成軍

3日本技術驚艷！還原大谷開轟震撼球迷

4NBA又打起來！籃網主帥也遭殃

5NBA塞爾提克易主！破2000億出售

最新新聞

1詹皇之子砍17分締隊史46年紀錄

2領航猿例行賽拚封王　魔術數字M1

3台鋼雄鷹路口計畫2.0　深入夜市、黃昏市場

4柯瑞重摔「骨盆挫傷」緊急照MRI

5林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366