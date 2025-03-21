林百貨攜手統一獅　合作推出「經典收藏展」



▲台南林百貨與統一獅隊跨界合作。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

台南林百貨與統一7-ELEVEn獅跨界合作，推出「活力綻放，台南好棒」系列活動，展現兩者跨領域的連結。

1931年，南台灣第一座棒球場台南市立棒球場落成；隔年，南台灣第一間百貨公司林百貨開幕。兩者在不同領域皆為南台灣的開創者，現今也皆成為南台灣重要的歷史地標。

此次林百貨攜手合作認養與經營台南市立棒球場多年的在地統一獅棒球隊推出系列精彩活動，包含統一獅經典收藏展、統一獅球隊吉祥物萊恩與盈盈擔任林百貨一日店長及林百貨館內限量滿額禮獨家紀念球等，邀請球迷與民眾一同感受台南的活力與熱情！

[廣告]請繼續往下閱讀...

林百貨此次與統一獅的合作，不僅是文化與運動的跨界結合，更是台南在地精神的展現，即日起至2025年5月19日止，於林百貨四樓台南好文化「林聚點藝文展覽空間」，讓民眾更深入了解統一獅球隊的歷史與故事，同時感受棒球運動的魅力。

從職棒元年1990年開始，這36年來，統一獅寫下無數輝煌篇章，本次展覽，我們聚焦獅隊代表性收藏，以「經典收藏展」的形式展出多樣展品，同時講述球隊的歷史、分享珍貴比賽紀錄與經典畫面，從羅敏卿的百轟球棒，到強投傳承的17、18、19號，再到隊史首件主場球衣，以及令人屏息的無安打比賽紀錄照片。並展示統一獅球員簽名球與珍藏品，還有統一獅獅子棒雜誌創刊號等相關展品，以及趣味互動式體驗打卡牆，期盼觀展者感受台灣棒球的熱血精神。

2025年3月22日下午2點，統一獅人氣吉祥物「萊恩」與「盈盈」將現身林百貨，擔任一日店長，將分別於林百貨一樓的「台南好客廳」與四樓的「林聚點藝文展覽空間」與球迷朋友互動。萊恩與盈盈將親切地為大家服務，並舉辦拍照見面會與大家同樂，當天萊恩更會展現繪畫才藝，憑當日林百貨館內消費不限金額之發票，可於現場與萊恩和盈盈拍照及互動，前五名還能得到萊恩親手繪畫的限定紀念球，名額有限，詳細活動辦法請關注台南林百貨官方FB粉絲專頁。

除了展覽及一日店長活動，為回饋廣大喜愛林百貨與統一獅粉絲的支持，林百貨特別與統一獅設計一款極具收藏價值的紀念球。紀念球融合林百貨與統一獅兩大品牌特色，不僅是兩大品牌合作的象徵，更是每位球迷與收藏愛好者不容錯過的珍品。

即日起會員凡於林百貨館內當日單筆消費滿額，即有機會獲得限量獨家紀念球乙顆，數量有限，送完為止！檔期開跑後已受到熱烈歡迎與討論，許多球迷爭相收藏。快來把握這次難得的機會！