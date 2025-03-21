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陳傑憲10年2億歷史合約　激勵獎金項目包含打擊率、OPS

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅31歲外野手陳傑憲去年在世界12強賽拿到最有價值球員獎，場內與場外皆展現超高人氣，今天獅隊宣布達成10年合約共識，總值2億打破中華職棒紀錄，統一領隊蘇泰安受訪時提到這份合約的重大意義。

去年季後陳傑憲與獅隊3年合約到期，經過這段時間洽談，今日獅隊發出新聞稿，雙方達成合約共識，與陳傑憲簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。

新聞稿中統一領隊蘇泰安提到，「陳傑憲是一個全方位選手，無論在成績、人氣都是指標性人物，更是許多後輩選手學習的對象，經過這幾個月與經紀人洽談，並數次與傑憲本人了解其想法，雙方彼此分享未來規劃及展望，今日能夠達成共識，對於選手及公司都是全新的里程碑，相信這份合約，絕對符合傑憲身價，而這些都是他平日各項堅持與自我要求，才能創造職業價值，也是選手們最佳典範。」

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有關於陳傑憲這份歷史性的大約，蘇泰安表示，「續寫尚勇傳奇、再創猛獅高峰，是對於陳傑憲與團隊的期許，期許他能夠再帶領球隊，打下好成績。」

蘇泰安坦言，「中職從去年開始，職棒氛圍確實快速蓬勃發展，包括台北大巨蛋啟用，以及世界12強賽冠軍，確實是一個很大的轉折點，棒球的熱潮有延續下來，對於中職來說，這是非常好的事情。」

合約中附有3200萬激勵獎金，蘇泰安表示，「獎金細節不會特別公布，其中激勵條件有很多種，包括打擊率、OPS等項目。」

另外，據了解，洽談過程中獅隊曾經提出球員加上教練合約，同時年限超過10年，蘇泰安透露，「先前有跟陳傑憲討論過，希望他先專心在球員身份，未來10年合約走完，如果要轉任教練，也都有很機會。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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