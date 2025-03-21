弟弟張士綸右肩脫臼等照MRI　張政禹心疼：希望有好事發生



▲張政禹。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟內野手張士綸昨天在官辦熱身賽回壘時受傷，造成右肩脫臼，效力味全龍的哥哥張政禹透露，「弟弟打電話給爸爸，有稍微哭了一下。」

昨天比賽第8局，張士綸選到四壞球保送，上壘後遇到投手牽制，沒想到回壘時右肩受傷，當下痛得站不起來，最後被擔架抬下場，初步檢查是右肩脫臼，並且送往醫院進行詳細檢查，今天球團更新狀況，目前確認肩關節無骨折現象，後續會再進一步安排確認。

昨天味全龍在斗六比賽，賽後張政禹接到爸爸來電，「爸爸打電話說，要我關心一下弟弟，我說發生什麼事情，他就說你弟被擔架抬下去。」

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張政禹提到，「弟弟應該是脫臼，還沒有照核磁共振（MRI），希望有好的結果，還不知道實際狀況，最不希望看到的就是關節唇、韌帶、肌肉等結構性損傷，希望有好事發生，有跟弟弟說好好休養，不要急，小肌肉再做多一點，讓自己變壯一點。」

弟弟意外受傷，張政禹坦言，「球場上的事情沒辦法預測，沒辦法知道下一秒會發生什麼事情，現在只怕弟弟未來丟球受影響，畢竟是傳球手的肩膀，但希望沒事。」

張政禹透露，「昨天弟弟有打電話給爸爸，有稍微哭了一下，很正常，年輕球員好不容易抓住機會，結果受傷了，但我告訴他不要想太多，心情不要那麼沉重，事情都發生了，要知道接下來該做什麼，相信會變好的。」



▲張士綸回壘時受傷。（圖／中信兄弟提供）