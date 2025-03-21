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曾頌恩包辦全隊分數　兄弟延長10局4比4打和味全

▲▼中職曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）
▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟21日官辦熱身賽在台中洲際球場交手味全龍，中信派出洋投黃博多（Humberto Castellanos）先發，對上味全郭郁政，此役8局上味全先得2分，8局下曾頌恩揮出2分砲追平，比賽進入延長賽突破僵局，10局下曾頌恩敲出追平安，單場貢獻4分打點，終場兄弟4比4打和味全。

3局上味全率先得分，劉俊緯、冉承霖分別擊出安打，攻上一、三壘，曾聖安擊出中外野高飛犧牲打，帶有1分打點。

中信3局下有所回應，王威晨擊出二壘滾地球，藉由接球失誤上壘，陳俊秀補上左外野二壘打，王威晨上到三壘，接著曾頌恩打出三壘滾地球刺殺，但有1分打點，兩隊打成平手。

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黃博多先發4局退場，用了62球，43個好球，被敲出3支安打，有2次三振，失掉1分自責分。

而郭郁政先發則是4.2局，用了70球，45個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分非自責分，兩人皆無關勝敗。

8局上中信換投王凱程，不料先被劉俊緯擊出左外野二壘打，接著觸身球保送蔣少宏、冉承霖，滿壘狀況下，曾聖安擊出右外野安打，先打下1分，代打吉力吉撈．鞏冠再敲安，又打下1分。

中信8局下還以顏色，把握味全換投林逸達，王政順擊出二壘打之後，曾頌恩掃出左外野2分全壘打，延長賽10局上，冉承霖成功犧牲短打，推進蔣少宏上到三壘，後面曾聖安敲出適時安打，有1分打點，10局下味全換投吳君奕，王政順擊出游擊滾地球，靠著接球失誤上壘，許基宏獲得四壞球，曾頌恩敲出安打，打回追平分，最後兩隊和局收場。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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