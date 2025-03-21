陳子豪小噹「1號重砲」　曾頌恩看紅色球衣有點怪



▲曾頌恩開轟。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟21日官辦熱身賽4比4打和味全龍，中信外野手曾頌恩今天扛下4棒，單場貢獻4分打點，包括一發2分砲，近期扛下第4棒重任，曾頌恩表示，「不要辜負總教練的期望。」

今日曾頌恩5打數敲出2支安打，包含1支全壘打，包辦全隊4分打點，曾頌恩表示，「有意識到自己，好像不算是新人，接近中生代，這幾場下來，教練把我排在第4棒，是很重要的棒次，算是培養我，給我責任感，就算狀況不好，也要想辦法為球隊貢獻。」

曾頌恩坦言，「開打之後不知道，但沒有想到熱身賽這麼快就排第4棒，當作一個學習，想辦法能推進隊友，不用安打也能得分，就像今天第1分的內野滾地球，就像這樣的感覺，能確實拿下1分，不管什麼方式。」

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去年歷經總冠軍戰與世界12強賽洗禮，曾頌恩不諱言，「隨著比賽張力與次數越來越大，自己的腦袋會想得更清楚，解讀比賽比較好，不會沒有想法就上去比賽。」

第8局轟出追平2分彈，曾頌恩回顧，「當下因為落後，希望打深遠飛球，能夠推進跑者，想辦法把球打強，剛好有到設定的位置，自己有掌握住。」

官辦熱身賽曾頌恩幾乎都打第4棒，開季是不是有想法爭取第4棒，曾頌恩笑說，「交給總教練安排，目標是他把我擺什麼位置，不要辜負他的期望，想辦法達到要求，不管哪個棒次，都想要做好。」

另外，今年改穿1號的曾頌恩，恰巧與今年轉隊的陳子豪同場出賽，曾頌恩透露，「陳子豪比賽有經過二壘，他也叫我1號重砲，我跟他說不要鬧了，之前同一隊，就是這樣的相處模式，喜歡彼此小噹一下，但看他穿紅色球衣還是覺得有點奇怪，不適應，現在比較釋懷，不然去年還想說沒辦法一起打球，因為他真的是能力很強大的學長。」