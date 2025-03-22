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陳傑憲破紀錄合約雙贏　蔡其昌解釋「資深旅外球員」門檻

▲統一獅陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳傑憲與獅隊簽下10年合約。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅昨日宣布與陳傑憲簽下10年合約，打破中華職棒紀錄，中職會長蔡其昌認為，「對於陳傑憲與獅隊是雙贏。」

陳傑憲與獅隊簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。

有關於陳傑憲打破合約紀錄，蔡其昌認為，「球團願意給大約，表示很看好，我的工作就是把職棒的餅做大，球團給大約，代表對於球員是市場看好，現在合約一張比一張大，先從張育成、陳子豪、江坤宇，再到陳傑憲，今天賽前遇到林立，有稍微跟他說，努力就有好合約，我都是樂觀其成。」

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蔡其昌直言，「這個是雙贏，陳傑憲不只是成績，曝光度與帶來的流量，都增加很多，以他的實力與付出，拿到這個合約也是應該的，是雙贏，只要職棒的餅越來越大，就不用擔心陳傑憲的合約是天花板，還會持續往上突破，很高興有這樣的結果。」

昨天陳偉殷在引退記者會上提到，去年在前往獨立聯盟發展前，曾有考慮過回來台灣，但是中職旅外球員仍需經過選秀，認為這樣的制度不是很完善。

先前6球團達成共識，授權聯盟研議「資深旅外球員加盟辦法」，取代現行的「旅外傑出球員條款」，蔡其昌表示，「上次領隊會議共識在於比較資深，不是旅外幾年的問題，年紀要資深，對於聯盟而言，要共好，才會好，如果有球隊一直落後，或是停滯不前，整體就不會好，聯盟發展是6隊要共好，不能有人脫隊或是明顯落後，長期對聯盟發展不一定是好事。」

蔡其昌表示，「6球團想法在於對於資深，有年紀，旅外很多年，年紀到一個程度，看他回來展現經驗，或許對於戰績影響不是那麼巨大，不用談合約或是選秀，這是大家的共識。」

同時，蔡其昌強調，「選秀制度在公平的角度，不管球隊很有錢，或是財力不太夠，可以在選秀制度維持一定競爭，美國職棒是聯盟很有錢，聯盟補貼小市場球隊，甚至透過豪華稅，拿回來聯盟去分配，每個國家都有維持平衡的方向，中職有中職的方法，美職有美職的方法，沒有哪一種比較好，大家談資深旅外球員辦法，有錢就可以很豪華，背後精神顧及到，顧及職棒選秀文化背後代表的精神，有一定平衡作用。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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