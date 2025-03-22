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看林泓育跑壘稍微擔心　古久保稱讚德保拉「好投手」

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿22日官辦熱身賽3比0完封中信兄弟，林泓育首次在官辦熱身賽上場，繳出單場雙安2打點，樂天桃猿日籍總教練古久保健二表示，「今天是身體狀況的確認。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）
▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）  

先前由於腳部疲勞休兵，直到今天林泓育才首度在官辦熱身賽上場，2打數敲出2支安打，有2分打點，貢獻勝利打點，

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今天安排林泓育先發，測試身體狀況，古久保健二表示，「今天是身體狀況的確認，技術部份沒有問題，第一個打席內野安打之後，有跑蠻多的，稍微有點擔心他，他認為沒有問題，為了保險所以只讓他打2個打席就下來。」

而陳冠宇今天也是首次於官辦熱身賽登板，1局被擊出2支安打，投出1次四壞球，雖然製造滿壘危機，所幸沒有丟分。

古久保健二認為，「陳冠宇在調整後回來，能在這邊登板，投球是很協調的。」

樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發5.1局，用了82球，47個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，沒失分，獲得比賽勝投。

評價魔神樂表現，古久保健二提到，「魔神樂狀況一直有維持，今天投了80球，往後安排什麼時候登板，應該都沒有問題。」

此役面對中信洋投德保拉（Jose De Paula），樂天打縣5局敲出9支安打，總計攻下3分，古久保健二表示，「德保拉在第1局與第2局配球策略有改變，還是可以把失分維持在3分以內，還是很好的投手。」

今年樂天少了強打朱育賢，古久保健二則說，「林子偉與馬傑森，狀況也是調整得非常好，或許全壘打少了一點，因此第6棒後面的串連比較重要，明天是最後一場官辦熱身賽，如果能串連得更好，整體表現會更好。」

關鍵字： 中職樂天桃猿影音

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