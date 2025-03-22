林立猛打賞、林泓育2打點　樂天5投合力3比0完封兄弟



▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟22日官辦熱身賽在台北大巨蛋交手樂天桃猿，兩隊皆由洋投先發，中信德保拉（Jose De Paula）對上樂天魔神樂（Marcelo Martinez），此役樂天林立3安猛打賞，搭配林泓育首度在官辦熱身賽亮相，繳出單場雙安、2打點，加上5任投手合力壓制，終場3比0完封兄弟。

樂天第1局率先得分，陳晨威、林立接連安打上壘，後面林泓育擊出三壘方向內野安打，陳晨威回到本壘得分，同時林立也藉由傳球失誤奔回本壘。

3局樂天重啟攻勢，林立擊出右外野安打，並且成功盜上二壘，得點圈進攻機會，林泓育補上適時安打，帶有1分打點，前5局樂天3分領先。

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德保拉先發5局，用了69球，47個好球，被敲出9支安打，沒有任何三振與四死球，失3分，2分自責分，承擔比賽敗投。

魔神樂先發5.1局，用了82球，47個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，沒失分，獲得比賽勝投。

8局上樂天換投陳冠宇，一度讓中信攻上滿壘，但關鍵時刻讓曾頌恩擊出游擊滾地球出局，順利化解危機，9局樂天換上終結者陳柏豪，成功守下勝利，本場共有18513人進場，但不比去年官辦熱身賽在大巨蛋，曾有19898人進場。