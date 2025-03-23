短暫脫隊改開吊車　呂偉晟腰傷「神奇」復原



▲呂偉晟。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍25歲投手呂偉晟由於近年受到腰傷困擾，去年季中申請任意引退，但後來傷勢奇蹟似復原，因此決定重返球場，官辦熱身賽投3場，防禦率2.70。

去年6月23日味全在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，呂偉晟在第8局上場，面對林安可投出四壞球保送，後來被換下場，傳出因為生涯規劃，腰部有傷勢，後來聯盟公告任意引退。

重新回到球隊，準備迎接新球季開打，呂偉晟直言，「回來感覺很好，有找到對的方向，維持投球機制，掌握投球機制大概有7到8成，整體感覺還不錯。」

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過去困擾的腰部傷勢復原，呂偉晟笑說，「很神奇，原本沒想到會回到球場，但奇蹟發生了，當初醫生跟我說沒辦法，後來醫生突然說有辦法，當下我是蠻錯愕，想說要不要再拚一次，畢竟是自己喜歡的事。」

呂偉晟坦言，「感謝球隊願意給我機會，讓我從去年秋訓到今年春訓，證明自己還有能力，很感謝葉君璋總教練與三董，現在一步一步來，投球機制做好，才會有好的表現。」

先前離開球隊那段時間，一度轉行去開吊車，呂偉晟透露，「雖然有去開吊車，但對棒球還是有熱情，如果沒有熱情，想說身體健康，就不會再投球，但還是很喜歡棒球，開季一軍是目標，但要先把葉總交代的工作做好。」