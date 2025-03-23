驚艷18歲曾聖安　克魯茲想起大聯盟強打「索托」



▲曾聖安。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍18歲新秀外野手曾聖安今年官辦熱身賽獲得不少先發機會，開季很有機會在一軍，味全外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）認為，「看曾聖安打擊有美國職棒索托（Juan Soto）的感覺。」

官辦熱身賽曾聖安出賽4場，15個打數，敲出6支安打，包括一支二壘打，上壘率0.375，長打率0.467，打擊率0.400，前一場對上中信兄弟單場雙安，連中信兄弟日籍總教練平野惠一也十分稱讚。

觀察曾聖安，克魯茲認為，「他的比賽判讀能力令人驚豔，如果到美國發展，可能2年半到3年，有機會上大聯盟，揮棒看起來沒有缺乏什麼，而且有領導者的感覺，就像是美國職棒索托的感覺。」

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克魯茲提到，「無論是選球，或是好球帶的設定，很少在年輕選手身上看到，他都具備這些條件，看得出來已經準備好了。」

不過畢竟才18歲，克魯茲認為，「主要是需要經驗，經過更多比賽，累積更多經驗，可以更快進入比賽。」

克魯茲也說，「曾聖安有老將的感覺，雖然葉君璋總教練在熱身賽把他排第1棒，但我會想把他排在第3棒，因為他很穩定，不會錯失掉很多可以打的球，而且擊球能力很好，揮棒軌跡不會太長，也很有Power，Power是與生俱來的，教練要幫助他善用這個能力。」