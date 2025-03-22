林泓育努力跟上進度　衝撞黃韋盛還好沒大礙

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿22日官辦熱身賽3比0完封中信兄弟，樂天39歲捕手林泓育今年首次在官辦熱身賽亮相，單場貢獻2支安打與2分打點，林泓育表示，「盡可能努力跟上。」



▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

先前林泓育由於腳部疲勞，一直沒有在官辦熱身賽上場，今天擔任先發指定打擊，2打數擊出2支安打，有2分打點。

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談到目前調整狀況，林泓育表示，「進度比較其他隊友慢一點，盡可能努力跟上他們，他們已經打很多場，有在比賽節奏上，落差不會太大，謝謝他們給我空間，上場去比賽。」

林泓育直言，「今天如果上場，還是要百分之百，用盡全力到底，不要少一點或是慢一點，這樣會覺得很可惜。」

教練團透過這兩天熱身賽評估是否能趕上開季，林泓育認為，「我還是按部就班，交給總教練安排，如果有更適合的人選，也沒有關係，比賽我就是想要贏，不過還有一個禮拜時間可以調整。」

第1局擊出三壘方向內野安打，跑壘時與對方一壘手黃韋盛相撞，所幸兩人都沒有受傷，林泓育表示，「那一球比較緩慢，王威晨傳過來有點偏掉，沒有什麼大礙，對方一直關心我的狀況，熱身賽不管投手或打者，都是避免受傷。」

此外，林泓育透露，「目前蹲捕訓練照常，只要身體狀況允許，最近因為腳部有點緊繃，訓練上有點限制，訓練還是要有強度，不是只有打擊，捕手訓練對我也是有幫助。」