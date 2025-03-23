「對富邦有多一點感情」　鑀龍前進多明尼加練功



▲鑀龍。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍今年補強洋投陣容，找來去年曾經效力富邦悍將的左投鑀龍（Aaron Leasher），由於報到時間較晚，還沒在官辦熱身賽登板，鑀龍表示，「很感謝味全給我機會。」

去年鑀龍在富邦先發9場，戰績4勝3敗，投了53局，45次三振，19次四死球，防禦率2.21，今年則是轉戰味全。

本季轉投味全，鑀龍表示，「很興奮可以回到中華職棒，很感謝味全給我機會，這段時間發現大家都很投入練習，去年球隊就是差一點，今年已經準備好，可以期待有很好的戰績。」

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重新回到中職發展，鑀龍提到，「首要身體健康，過去先發或是後援都有投過，不管球隊要我扮演什麼角色，都是全力以赴。」

今年有機會對上前東家富邦，鑀龍認為，「對於每一個球隊，都是保持平常心，對於富邦有多一點點感情，畢竟有共事過，很可惜富邦判斷想要走不一樣的路線，但並不會覺得奇怪，就是在商言商，我也找到很好的球隊，很興奮有機會對決。」

去年季後加強自主訓練，鑀龍透露，「去年是第二年到多明尼加，做體能與維持與技術的突破，球速有投到93英里，記得2022年投到94、95英里，但前兩年狀態沒有達到最好，經過訓練已經回到92英里，相信未來有機會回94、95英里。」