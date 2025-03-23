謝國城少棒／桃園市邁出3連霸第一步　新北市賞宜蘭縣無安打



▲桃園市龜山國小。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者陳立勳／綜合報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今日開打，尋求3連霸的桃園市隊首戰有驚無險過關，打線不連貫的情況下，遲遲等不到大局出現，面對屏東縣隊4比1勝出，賽後總教練李政達吐露實情，「我們有7、8個感冒，看得出來今天他們在精神上和積極度上都沒有達到標準。」

桃園市雖然局局都有攻勢，但一共留下了11個殘壘，3局上連續3支安打加上1支高飛犧牲打換到2分，已經是他們最好的收穫。好在他們投手車輪戰控制住失分，只讓屏東縣隊敲出3支安打，唯一失守是在5局上，滿壘情況下投出四壞球保送導致。

預期中的一面倒情節沒發生，李政達指出子弟兵多人感冒，賽前已經休養一陣子，「看起來這2天有比較痊癒，相信很快就會完全恢復。」他認為第一場比賽，小球員的狀況本來就比較難掌握，加上對手守備端也表現出色，只能期待後幾天能漸入佳境。

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擔心投手群因感冒控球能力下滑，也為了讓大家上場適應平坦的投手丘，桃園市安排6名投手輪番出賽，先發的何帛諺完成2局內容，被敲1支安打，2個四死球保送，帶有3次三振，結束任務後他回到熟悉的中外野防區，還在6局上退到全壘打牆前，接殺最後一個出局數。

何帛諺也是感冒群組的成員，但他自認沒有影響到今日賽事，只是不太滿意投球表現，「一直保送。」雖然比較喜歡當投手，他依然對中外野守備相當有自信，甚至坦言最後的深遠飛球，從一開始就覺得自己接得到。

桃園市以龜山國小為代表，前2年他們在LLB世界賽分獲季軍和亞軍，讓何帛諺也聽到學長從威廉波特回來後的經驗分享，「他們說那邊環境很好，我也想去。」

另場比賽，臺中市隊以12：0提前4局「扣倒」苗栗縣隊，也讓代表的忠孝國小首次參加謝國城盃就旗開得勝。

臺中市派出身高180公分的阮昱凱領銜先發，不過只撐0.1局便退場，一、二壘還留有被保送的跑者，145公分的陳晉揚臨危授命接手，先用3球三振抓到第2個出局數，最後順利「拆彈」。

擔任開路先鋒的陳晉揚更在比賽中完成單場雙響，3局下的2分砲，幫忙挹注這個6分大局，4局下又是他敲出再見比賽的3分彈，一個人就包辦5分打點。這是他生涯第一次在比賽中開轟，就演出單場雙響，但臉上不見喜悅，「因為要保持平常心。」

中繼2.2局的陳晉揚此役加碼進帳勝投，總教練賴朝榮解釋1局上當機立斷換上他的原因，「雙方還在0：0的情況下，不能造成自己危機，他的準度好，就算對方得分也無法大量。」

新北市隊首戰則是談笑用兵，4名投手接力無安打比賽，加上打線也有火力支援，5局還沒打完就以8：0「扣倒」宜蘭縣隊，留在勝部繼續挺進，不過下一戰就要遭遇強敵桃園市隊。

新北市投打俱佳，團體總共敲出12支安打，只有2局下沒有帶回分數，火力最佳的是許昊，繳出3安猛打賞，李喆皓、李秉容也有雙安表現。

投手部分，先發的李侑儒3局送出2K，後續黃柏瑞、李秉容、洪顥哲合力貢獻5K，4人都沒被任何打者上壘，賞給宜蘭縣隊15上15下，值得一提的是，拿到勝投的李侑儒只有四年級，而且還在首局敲回勝利打點。