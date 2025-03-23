張政禹雙安3打點　味全9比3擊敗樂天



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍23日官辦熱身賽在天母球場交手樂天桃猿，兩隊皆由本土投手先發，味全曹祐齊對上樂天劉家翔，此役味全張政禹單場雙安，包辦3分打點，其中第6局敲出超前二壘打，幫助球隊9比3擊退樂天。

味全第1局率先得分，吉力吉撈．鞏冠獲得觸身球保送，朱育賢選到四壞球，劉基鴻擊出左外野安打，帶有1分打點。

5局上樂天展開反攻，林泓育安打上壘，廖健富獲得四壞球，馬傑森敲出右外野三壘打，一棒打回2分，成晉的游擊滾地球刺殺，把馬傑森送回本壘得分，樂天2分超前。

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味全5局下不甘示弱，張政禹選到四壞球，蔣少宏掃出左外野2分打點全壘打，兩隊形成平手。

劉家翔先發5局，用了79球，48個好球，被擊出2支安打，包括1支全壘打，投出4次三振，3次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，最後無關勝敗。

6局味全重啟攻勢，朱育賢擊出中外野安打，劉基鴻揮出左外野二壘打，張政禹再敲出二壘打，有2分打點。

味全第7局追加分數，曾聖安獲得四壞球，代打劉俊緯掃出左外野二壘打，先打下1分，後面林智勝代打，從樂天後援投手蘇俊璋手中敲出適時安打，再攻下1分。

8局下味全張政禹與郭天信分別敲出適時安打，再攻下2分，樂天9局反攻未果，最後6分差落敗。