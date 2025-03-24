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李珠珢大秀中文喊「加油」　不捨南珉貞幫忙拭淚

記者陳立勳／台北報導

Fubon Angels今日舉辦「Fubon Angels 開季媒體發佈會」，不僅全體成員到齊，包括李珠珢、李雅英、南珉貞3名韓籍隊員首度合體亮相，3人也秀了中文，今日訪談時南珉貞聊到來台發展的辛苦，一度講到落淚，李珠珢也在旁貼心拭淚。

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝） 

記者會上女孩們穿著全新騎士風格制服逐一入場，加盟儀式迎接5位新成員加入，包括「AI女神」李珠珢，練習生轉正的雅惟、Kapo、潔潔，以及前樂天女孩禾羽（張雅涵），由富邦育樂總經理陳昭如為她們送上女孩制服。

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一向以洗腦著稱的悍將應援曲，去年誕生「Go Stonger」32撞神曲，今天也由23位女孩現場帶來新年度主題曲「Fight for All」舞蹈，一起跳出「我要全部」的氣勢。

今年秀秀子連任Fubon Angels大隊長，她表示，「從2024年接手大隊長的職責，學到最多的就是勇敢去闖、不害怕面對挑戰，追求更完美的挑戰同時，迎接更加華麗的陣容，新成員蓄勢待發站上舞台，希望Angels不只邁向國際，也希望可以成為別人來台交流的對象，繼續把最溫暖的力量帶給球員。」

從Fubon Angels畢業的學姊們朱朱、東東、蓁蓁，今天也在活動上亮相，讓同為資深成員的潔米忍不住落淚，秀秀子也希望她們常常回來看看大家。

富邦韓籍三本柱合體亮相，被問到現在會的中文，李雅英秀了一連串中文，包括「我會繼續加油，OK，謝謝，富邦悍將加油。」

第二個李珠珢則是說了「加油！」南珉貞則是先預告，會一句大家聽了會很開心的話，結果說的是「啊不就好棒棒！」

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職富邦悍將影音

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