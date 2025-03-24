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李珠珢領軍韓援3本柱首度合體　秀秀子連任Fubon Angels大隊長

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將主場開幕戰將在4月2日登場，Fubon Angels今日全員到齊，舉辦「Fubon Angels 開季媒體發佈會」，李珠珢、李雅英、南珉貞3名韓籍隊員首度合體亮相。

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會。（圖／記者李毓康攝）

富邦悍將先前為南韓啦啦隊「AI 女神」李珠珢舉行媒體見面會，並且公布李珠珢穿上Fubon Angels戰袍的首秀日期在4月2日、3日在主場開幕戰。

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▲▼Fubon Angels開季媒體發佈會。（圖／ETtoday直播）
▲Fubon Angels新成員加入。（圖／擷取自ETtdoay直播）

李珠珢帶來門票搶購熱潮，主場開幕系列戰4月2日、4月3日「Fight for All」主題日門票熱賣，3月21日球團宣布開賣不到一小時兩戰的內野門票已售罄，兩戰合計已售出超過1萬7000張門票。

今日富邦舉辦年度啦啦隊發布會，包含韓籍成員李珠珢、李雅英、南珉貞，以及秀秀子、潔米、慈妹、檸檬、丹丹、寶兒、禾羽、奶昔、潔潔、Tiffany、Kesha、安娜、卡洛琳、Kapo、大頭、Jessy、雅惟、維心、栗子、沁沁全員到齊，至於今年離隊成員則有朱朱、東東，秀秀子連任大隊長職務。

活動上公布Fubon Angels今年球季全新制服及年度主視覺，介紹今年球季女孩陣容與悍將年度主題曲舞蹈表演，並舉辦新成員加盟儀式。

▲▼李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）
▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職富邦悍將棒球影音

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