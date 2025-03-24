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統一獅兒童連假主題日　香蕉哥哥、Kiwi姐姐熱力應援

▲統一獅隊邀請「YOYO家族」香蕉哥哥與Kiwi姐姐熱力應援。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊邀請「YOYO家族」香蕉哥哥與Kiwi姐姐熱力應援。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

3月30日統一7-ELEVEn獅開幕戰後，統一獅「尚勇開戰」主題日緊接著在4月3日台南棒球場登場，迎接兒童清明連假首日，這次獅隊特別邀請到大小朋友都喜愛的「YOYO家族」香蕉哥哥與Kiwi姐姐，擔任開球儀式嘉賓並帶來活力又動感的演出，與大家度過最歡樂的連假時光。

YOYO家族不僅是所有小朋友們最喜愛的團體，更是陪伴許多人成長的好朋友，除了有許多大家朗朗上口的經典兒歌之外，去年在音樂祭上與所有粉絲一起合唱及舞動的畫面，更是引起網路上熱烈討論，直呼完全是童年回憶殺！

4月3日當天下午2點半在台南棒球場戶外舞台區，將會由大家最熟悉的香蕉哥哥及可愛甜美的Kiwi姐姐，先在場外舞台帶來30分鐘的《YOYO唱跳秀》，與大家一起動一動為球賽暖身，賽前場內表演活動，香蕉哥哥及Kiwi姐姐將與統一獅最帥氣的吉祥物萊恩及最可愛的盈盈合體演出童年神曲《卡加布列島》，並一同表演熱血應援歌曲《統一尚勇》，邀請一號隊友們一起來HIGH翻台南棒球場，熱力四射！

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連續假期首日，當日賽事將於下午4點開打，當天場外活動將於下午1點半正式開始，當天購票進場球迷朋友可持票券兌換「統一尚勇選手姓名吊飾」兩個，隨機發放不可指定，本系列贈品共推出12款，歡迎球迷搶先排隊收藏，年度季票及特殊席次座位將有專屬兌換窗口，保留贈品兌換。

當天賽事將由統一獅將對上樂天桃猿，目前2025年統一獅上半季主場賽事於ibon售票系統熱賣中，邀請大朋友小朋友一同到場共襄盛舉，為統一獅加油！

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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