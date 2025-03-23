運動雲

>

12強洗禮發現不足　張政禹不怕競爭：再提升一個檔次

▲味全龍隊張政禹。（圖／味全龍隊提供）
▲張政禹。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／天母報導

味全龍23日官辦熱身賽9比3打擊敗樂天桃猿，味全張政禹單場掃出2支二壘安打，包辦3分打點，去年經歷世界12強賽洗禮，展望新球季，張政禹表示，「希望自己能力可以往上一個檔次。」

本場張政禹3打數敲出2支安打，都是二壘安打，貢獻3分打點，包括勝利打點，表現最為突出。

去年季後參加世界12強賽，張政禹今年準備迎接新球季，張政禹表示，「12強是去年的事，沒有影響到調整，去年12月那段時間，也有休息到，春訓跟著前幾個賽季的步伐走，沒有差太多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張政禹認為，「最主要目標是幫助球隊贏球，不管助攻也好，或是守備也好，希望自己能力可以往上一個檔次，出去看，知道自己還有不足的地方，所以就是再加強。」

今天賽前張政禹在官辦熱身賽，打擊率僅有0.214，今天單場雙安，張政禹提到，「前幾場動作有點跑掉，謝謝教練團很有耐心的教我，前面不知道什麼原因，有點突然忘記怎麼打擊，前面幾場都是三振比較多，謝謝教練團幫助我。」

今年球隊捕進強打朱育賢與陳子豪，還有許多年輕球員爭取出賽空間，張政禹認為，「競爭是好事，要比別人更強，不會排斥競爭，當然希望良性競爭，好好把自己準備好。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鑀龍初亮相表現「相當好」　葉總：足以應付任何角色

鑀龍初亮相表現「相當好」　葉總：足以應付任何角色

張政禹雙安3打點　味全9比3擊敗樂天

張政禹雙安3打點　味全9比3擊敗樂天

後勁5局無失分技壓布雷克　台鋼7比3擊敗統一

後勁5局無失分技壓布雷克　台鋼7比3擊敗統一

謝國城少棒／桃園市邁出3連霸第一步　新北市賞宜蘭縣無安打

謝國城少棒／桃園市邁出3連霸第一步　新北市賞宜蘭縣無安打

高塩將樹第一個完整球季　餅總評估轉投先發

高塩將樹第一個完整球季　餅總評估轉投先發

林子偉二壘、林立站外野　樂天思考開幕先發投手

林子偉二壘、林立站外野　樂天思考開幕先發投手

「對富邦有多一點感情」　鑀龍前進多明尼加練功

「對富邦有多一點感情」　鑀龍前進多明尼加練功

短暫脫隊改開吊車　呂偉晟腰傷「神奇」復原

短暫脫隊改開吊車　呂偉晟腰傷「神奇」復原

驚艷18歲曾聖安　克魯茲想起大聯盟強打「索托」

驚艷18歲曾聖安　克魯茲想起大聯盟強打「索托」

看見林鋅杰成長　葉總點名張鈞守「亮眼」

看見林鋅杰成長　葉總點名張鈞守「亮眼」

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

熱門新聞

快訊／TPBL職籃又爆揮拳衝突場面　夢想家王牌蔣淯安慘遭驅逐出場

平野惠一賽前凝重　指出球員練習漏洞：還不是在場上耍帥的時候

吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟終結者有備案人選

NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

輸給主力沒上的金塊、又被老鷹擊潰　灣區悍將格林怒了

快訊／盧冠軒遭對手惡犯波及骨折賽季報銷　攻城獅點名槓上夢想家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1TPBL職籃又衝突　蔣淯安慘遭驅逐

2平野惠一點出練習漏洞　罕見說重話

3吳俊偉開季不一定能歸隊　兄弟有備案

4杜克天才鐵定投入今年NBA選秀2原因

5被老鷹擊潰　勇士悍將格林怒了

最新新聞

1申皓瑋熱身賽手感最火！鋒總：長大了

212強洗禮發現不足　張政禹不怕競爭

3力亞士強勢競爭開幕先發　鋒總點頭

4「5678單親媽媽」唱到台籃現場　引熱議！觀眾傻眼

5鑀龍相當好　葉總：足以應付任何角色

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366