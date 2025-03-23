12強洗禮發現不足　張政禹不怕競爭：再提升一個檔次



▲張政禹。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍23日官辦熱身賽9比3打擊敗樂天桃猿，味全張政禹單場掃出2支二壘安打，包辦3分打點，去年經歷世界12強賽洗禮，展望新球季，張政禹表示，「希望自己能力可以往上一個檔次。」

本場張政禹3打數敲出2支安打，都是二壘安打，貢獻3分打點，包括勝利打點，表現最為突出。

去年季後參加世界12強賽，張政禹今年準備迎接新球季，張政禹表示，「12強是去年的事，沒有影響到調整，去年12月那段時間，也有休息到，春訓跟著前幾個賽季的步伐走，沒有差太多。」

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張政禹認為，「最主要目標是幫助球隊贏球，不管助攻也好，或是守備也好，希望自己能力可以往上一個檔次，出去看，知道自己還有不足的地方，所以就是再加強。」

今天賽前張政禹在官辦熱身賽，打擊率僅有0.214，今天單場雙安，張政禹提到，「前幾場動作有點跑掉，謝謝教練團很有耐心的教我，前面不知道什麼原因，有點突然忘記怎麼打擊，前面幾場都是三振比較多，謝謝教練團幫助我。」

今年球隊捕進強打朱育賢與陳子豪，還有許多年輕球員爭取出賽空間，張政禹認為，「競爭是好事，要比別人更強，不會排斥競爭，當然希望良性競爭，好好把自己準備好。」