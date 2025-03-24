菅野智之擠進先發輪值　開幕系列首秀戰藍鳥



▲菅野智之進入先發輪值。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒巨人隊投手菅野智之今年以1年1300萬美元合約加盟美國職棒巴爾的摩金鶯隊，春訓熱身賽表現穩定，確定進入先發輪值，將在開幕4連戰中先發登板。

日職生涯菅野智之拿過2次澤村賞與2次中央聯盟最有價值球員，去年表現出色，24場先發，戰績15勝3敗，防禦率1.67，投了156.2局，送出111次三振，今年轉戰大聯盟。

菅野智之今年在大聯盟春訓熱身賽表現優異，前4場出賽，無失分，近期對戰紐約洋基隊，先發4.2局，失5分，吞下熱身賽首敗。

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不過菅野智之總計熱身賽出賽5場，戰績2勝1敗1次中繼成功，15.1局，被敲出11支安打，投出15次三振，有5次保送，防禦率3.00，被打擊率0.204，每局被上壘率1.07。

根據美國媒體《巴爾的摩太陽報》報導，金鶯總管伊利亞斯（Mike Elias）對於菅野智之有很高評價，大讚春訓表現出色，很期待在大聯盟的表現，希望他能夠順利融入先發輪值。

本季金鶯隊開幕系列賽將在客場與多倫多藍鳥隊進行4連戰， 安排埃弗林（Zach Eflin）擔任球隊開幕戰投手，莫頓（Charlie Morton）投第2場，第3戰與第4戰交給克默雷（Dean Kremer）或是菅野智之，左投波維奇（Cade Povich）則是第5號先發投手。