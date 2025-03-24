比賽用球被質疑品質不一　中職：持續要求品管



▲中華職棒會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒新球季即將開打，富邦悍將投手張奕與曾峻岳點出中華用球品質不一問題，今日中職隨即發出新聞稿回應，去年比賽用球委託檢測四次均符合標準，今年仍會持續要求品管。

今日中職發出新聞稿，有關中華職棒比賽用球的品質穩定，聯盟每年均會委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）與中華職棒等單位委託進行相關檢驗。

近三年來，聯盟為追求比賽用球品質穩定，檢測次數已從原本每年2次改為每年4次，也從過去每次抽驗3顆加倍提高為24顆，且每年球團會議上均會聽取使用意見反饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟秘書長楊清瓏強調，雖然棒球為手工縫製，均有國際規範的標準區間值，包含為了維持比賽穩定，2021年起聯盟即通過史上最嚴格檢測版本，近年更加倍提高檢驗的次數與數量。

秘書長楊清瓏表示，2024年北市大運科研究所的四次檢測均符合標準。比賽用球經恆溫恆濕14日後檢測，無論在外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等都為合格標準，今年2025第一次的委託檢測結果近期也會出爐，聯盟仍會持續要求廠商加強品管，維持比賽用球穩定度。