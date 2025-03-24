南珉貞一度思考引退　回憶韓國應援「激動哭了」

記者陳立勳／台北報導

Fubon Angels今日舉辦開季媒體發布會，活動開始前韓援南珉貞在個人社群上公告，今年將會中斷韓國活動，專注於台灣活動，今日在記者會被問到這個問題，一時忍不住落淚。



▲Fubon Angels發布會南珉貞。（圖／記者李毓康攝）

南珉貞今天透過社群表示，在富邦度過開心的一年，完美站穩腳跟，第二年的棒球季，Fubon Angels也變得更加強大，「從現在開始，我計劃中斷韓國活動，專注於台灣活動。」她表示，在台灣感受到很多人的喜愛，想報答大家對她的支持，「台妹小南」希望更深入感受台灣，自己也會努力抓住更多機會，「我要台灣的全部。」

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正好今天Fubon Angels舉辦開季記者會，南珉貞被問到這件事，南珉貞剛說第一句話就哭了，她表示，「在南韓活動將近10年，想到一些回憶、畫面，因此情緒比較激動。」

南珉貞表示，「啦啦隊生涯在韓國有了一定成績，本來在思考引退，後來加入富邦，有了不一樣的體驗，也覺得感謝，韓國的生涯完美落幕，今後要重新面對不一樣的啦啦隊生涯，而自己的韓國生涯也將告一段落。」



▲Fubon Angels發布會李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝）