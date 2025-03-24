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李珠珢體驗台灣生活　驚呼便利商店多元服務

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，李珠珢。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會李珠珢。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

Fubon Angels今天舉辦開季發布會，介紹5位新成員，包括韓國女神李珠珢，對於台灣便利超商不只可以買東西，還有多樣服務，讓她直呼特別。

今日記者會Fubon Angels們穿著全新戰袍亮相，並且替5位新成員進行加盟儀式，包括「AI女神」李珠珢，練習生轉正的雅惟、Kapo、潔潔，以及前樂天女孩禾羽，交由富邦育樂總經理陳昭如遞上制服。

隊上原本就有李雅英與南珉貞兩名韓籍成員，李珠珢今年加入，李珠珢提到，「不只兩位前輩，其他女孩也很照顧我，想要說聲謝謝。」

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▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，李珠珢。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會李珠珢。（圖／記者李毓康攝） 

李珠珢已經來台一段時間，她認為，「目前體驗是台灣的便利商店跟 韓國不一樣，可以寄包裹或是累積點數，跟韓國差別最大的地方。」

新進女孩們也被問到最喜歡與覺得最難的球隊應援曲，其中雅惟認為最喜歡32撞，但這首也是最難，很有爆發力，考驗穩定度，希望把所有應援曲學好。

而禾羽認為是王念好的應援曲，因為節奏很難抓，Kapo則認為是陳真的應援曲，「那是我去年當練習生的一個坎，終於跨過了，也希望今年的『我要全部』可以出圈。」

另外，潔潔則說最難是有些應援曲的動作有些類似，像是左手或是右手，有點分不清楚。

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，中為李珠珢。（圖／記者李毓康攝）
▲Fubon Angels發布會新成員亮相。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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