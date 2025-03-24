伍鐸開季扛先發輪值　徐若熙腿傷已經復原



▲伍鐸。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍38歲洋投伍鐸（Bryan Woodall）今年不受洋將登錄限制，有關於開季角色定位，教練團預計排入先發輪值。

去年伍鐸達成9年年資，符合本土球員資格，本季不受洋將登錄限制，教練團在運用上更為靈活。

上季伍鐸17場先發，戰績5勝7敗，投了89局，被擊出100支安打，包括2支全壘打，37次三振，25次四死球，防禦率3.34，官辦熱身賽出賽1場，先發3局丟2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到伍鐸開季定位，味全總教練葉君璋表示，「目前規劃一開始會讓伍鐸放在先發，隨著每一年比賽，與對手熟悉度更高，就看他的經驗，雖然熱身賽表現看起來沒有特別好，但正式開打，又是另外一回事。」

今年球隊少了銳歐（Rio Gomez）在牛棚，葉君璋認為，「球隊牛棚有成長，如果說要尋找替代人選，新洋投鑀龍（Aaron Leasher）機率蠻高的。」

點名球隊投手群，葉君璋觀察，「張鈞守今年很不錯，直球尾勁很好，最早在球隊曾經球速投到150公里，雖然之前有經過開刀，目前回到146公里左右，不過控球進步蠻多的，球隊會以牛棚角色培養。」

至於先前大腿有傷的王牌投手徐若熙，葉君璋透露，「徐若熙目前傷勢已經好了，但需要一些時間調整，只要準備好，無論是用任何形式，用球投到一定數量，基本上可以直接在一軍出賽，預計是4月中可以回來。」

開季先發輪值暫時沒有徐若熙，不過葉君璋表示，「除了3洋投之外，本土先發投手還有王維中，加上今年不受洋將限制的伍鐸，另外，郭郁政、林鋅杰也可以先發，林子昱開季先放在中繼，如果沒有排到先發的投手，也能擔任長中繼。」



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）