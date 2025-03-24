禾聯宣布合作中信兄弟　王威晨、呂彥青站台見證



▲禾聯家電與中信兄弟合作。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

秉持對體育發展的支持，台灣智慧家電大廠禾聯碩股份有限公司今日盛大舉行記者會，宣布與中職「中信兄弟」達成首次合作，除了分享 此次合作亮點，也舉行隆重啟動儀式，在雙方長官代表揮棒「開球」後，正式揭開職棒與家電合作的序幕，中信兄弟特別致贈「禾聯家電」球衣，象徵雙方未來緊密的合作關係。

記者會現場更邀請到中信兄弟隊長「王威晨」及副隊長「呂彥青」兩位明星球員站台，見證這場跨產業的重要合作。

禾聯家電長期支持國家體育發展，過去曾邀請柔道國手楊勇緯擔任禾聯空調產品代言 人，資助桌球、柔道、馬拉松等多項國內賽事。對於國內棒球發展更是不遺餘力，冠名贊助新北棒球隊，為基層棒球發展增添助力。

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此次與台灣在地企業且於職業棒球領域深耕多 年的「中信兄弟」球隊合作，雙方皆秉持「ESG 永續發展精神」，共同推動棒球運動的發 展與傳承。

禾聯碩蔡柏毅董事長表示蔡柏「兩大台灣在地企業強強聯手，必定能激盪出新的火花！ 禾聯家電能與冠軍球隊中信兄弟合作，與有榮焉！我們期待透過這次家電與棒球的跨界合 作，為喜愛棒球的愛好者帶來嶄新的感受，同時也為運動員及台灣社會帶來更多正向影響， 為台灣體育發展貢獻一份力量！」

中國信託育樂股份有限公司高英傑副董事長表示，「感謝禾聯家電對台灣職棒的支持 及大力贊助中信兄弟，也期待未來雙方能持續激發創意，共同打造更多元合作計畫，帶給 球迷全新體驗！」

秉持企業社會責任，禾聯家電攜手中信兄弟，參與企業年度愛心點亮公益計畫「禾 WIN 小聯盟棒球盃」，讓熱愛棒球的孩子們有更多比賽交流的機會，並提供偏鄉原住民及少棒 學童更多資源與支持，透過企業的力量幫助台灣基層棒球發展。

禾聯家電此次合作贊助中信兄弟包含球員球衣以及球場內廣告，進一步提升品牌影響力， 此外，更計畫推出「禾聯 HERAN x 中信兄弟 球迷日」等活動，透過互動活動拉近品牌與 棒球迷間的距離，同時，雙方也將聯手打造「夢幻聯名家電」，將吉祥物、經典配色、棒 球等元素融入產品設計，讓球迷在日常生活中也能感受到棒球的熱血精神。

中信兄弟隊長 王威晨表示，「很榮幸中信兄弟能與台灣家電品牌禾聯 HERAN合作，相信此次合作能帶給 球隊及職棒圈更大的助力，未來與禾聯家電的聯名商品自己也非常期待！」

除此之外，禾聯家電持續以多元策略開拓不同領域，不僅深化對棒球運動的投入，也積 極開拓年輕市場。未來將與中信旗下電競戰隊「中信飛牡蠣」展開合作，擴展年輕市場，將禾聯液晶顯示器帶入電競領域，為消費者提供更優質的視聽感受，也為電競玩家打造更沉 浸的娛樂體驗。