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209轟名將中島宏之宣布引退　告別24年職棒生涯

▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人,中島宏之。（圖／記者季相儒攝）
▲中島宏之宣布引退。（圖／資料照）  

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒42歲老將中島宏之去年季後與中日隊合約到期，原本有意挑戰2千安里程碑，但沒有球隊網羅，如今宣布正式引退，結束24年職棒生涯。

2000年選秀會被西武隊選進，中島宏之日職生涯待過西武、歐力士、巨人以及中日，累積1948場出賽，敲出1928支安打，209發全壘打，995分打點，打擊率0.292。

曾經入選過8屆明星賽，中島宏之於2004年拿下明星賽新人賞，還有3屆游擊手金手套，4度獲選洋聯最佳十人，2008年還拿下日本大賽的最優秀選手賞，生涯戰功彪炳，也一度加盟美國職棒運動家隊。

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此外，中島宏之曾入選日本國家隊，包含2008年北京奧運與2009年世界棒球經典賽，原本還想要繼續打下去，但始終沒有球隊延攬。

中島宏之在個人IG發文，「很幸運在我的棒球生涯中，遇到一些很棒的教練、教練、隊友，非常感謝每一位與我們共度美好時光的人，感謝24年來大家的支持。」

同時中島宏之透過日本媒體《日刊體育》向球迷表達感謝，「我經歷過順利與艱難的時刻，球迷的歡呼與掌聲總是在背後推動著我，並且給我力量，這份支持一輩子都不會忘記。」

關鍵字： 日職中島宏之棒球

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