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樂天桃猿攜手球迷募資近百萬　送暖3大公益單位

▲樂天桃猿攜手球迷公益募資近百萬。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿攜手球迷公益募資近百萬。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿和MYFEEL募資平台聯手發起的「桃猿猛進 愛心NONSTOP！」公益募資計畫，在球迷的熱情響應下，扣除取消訂單、重複購買等，募資專案實收金額共約新台幣90萬元。

扣除成本後，將全數捐贈給桃園家扶中心、桃園市政府桃園棒球天使基金與台灣之心愛護動物協會，將球迷的支持化作實質行動，為兒童、基層棒球與動物保護注入正向力量。

此次募資活動除了推出限量的實戰球衣與比賽裝備，也特別舉辦限額球星見面會，吸引眾多「10號隊友」球迷熱情參與。

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共有21位球迷與樂天桃猿球員齊聚一堂，包括林立、陳晨威、陳冠宇、黃子鵬、王志煊、莊昕諺、馬傑森、陳克羿與宋嘉翔等多位主力選手共襄盛舉，並由MC巫苡萱擔任主持。

見面會中球迷與球員進行了團體分組互動競賽，遊戲落敗的球迷更上台與球員一起跳應援舞蹈，全場笑聲不斷。

活動尾聲隊長林立特別與10號隊友合照留念，並進行全場大合照，每位參與者還獲得了活動專屬的「2025年全猿猛進應援巾」，為這場愛心行動劃下溫暖句點。

樂天桃猿棒球隊表示，「非常感動這麼多球迷願意一起加入做公益，10號隊友們不只是在球場為我們加油，更把這份熱情轉化成愛心，去幫助更多需要幫助的人。我們也會繼續努力，把這份感動延續下去！」

▲樂天桃猿攜手球迷公益募資近百萬。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿攜手球迷公益募資近百萬。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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