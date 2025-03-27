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周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

▲▼統一獅,黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）
▲黃恩賜參加世壯運。（圖／資料照）  

記者陳立勳／台北報導

前中信兄弟外野手周思齊響應2025雙北世界壯年運動會，組成「GOATBROS山羊兄弟隊」，報名競賽組賽事，同時前統一7-ELEVEn獅退役球員也號召組成球隊參戰。

由周思齊發起，GOATBROS球員包含周思齊、吳俊億、陳冠任、李品叡、潘菘瑋、高國輝、蘇建榮、林敬民、陳宗宏、林瀚、簡富智、陳敏賜、吳界煌等人，總教練為台灣大學棒球隊總教練呂祐華，領隊為陳重光文教基金會董事長陳炳甫。

除了GOATBROS山羊兄弟，由前統一7-ELEVEn獅退役球員號召組成「ENERGY隊」，包括郭岱琦、鄧志偉、黃恩賜、羅國龍，至於曾琮萱、陳致鵬、張詠漢、蔡森夫、林家緯也都有職棒資歷，同時媒體人羅國禎也在名單之中。

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▲統一獅羅國龍。（圖／記者林敬旻攝）
▲羅國龍參加世壯運。（圖／記者林敬旻攝）  

另外，「NTSU OB隊」陣中同樣有前職棒球員、像是林煜清、王湘嵐、黃志祥、鍾家寶。

世壯運將於5月17日晚間7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，結合音樂、文化、科技與運動，表演陣容包括金曲原民創作歌后Abao阿爆（阿仍仍）feat.那屋瓦少女隊、跨世代最潮母子檔比莉與周湯豪、人氣樂團告五人。

此外，休閒組賽事則是有藝人或是非棒球領域人士參與，例如白吉勝、梅賢治、陳秉立（阿翔）、葉昇峻（叫賣哥）、黃鐙輝，以及羽球國手呂佳彬。

5月30日晚間7點閉幕典禮於新北市美術館，以音樂、藝術與文化，傳遞感謝與祝福，表演陣容包含唱跳天團Energy、世界百大DJ RayRay、變裝皇后冠軍Nymphia Wind妮妃雅、台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲〈敬夢想〉主唱葛西瓦Kasiwa。

郭岱琦。(圖／統一球團提供)
▲郭岱琦參加世壯運。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 世壯運中職棒球

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