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快訊／北一女中連兩年HBL封后　主帥駱燕萍喊話拚3連霸

▲北一女中駱燕萍、彭郁榛 。（圖／高中體總提供）

▲北一女中完成隊史首次HBL后冠2連霸。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

HBL女籃「綠色奇蹟」正式登場！北一女中在主力後衛彭郁榛小巨蛋單場狂飆30分、5籃板、6助攻、5抄截驚人表現帶動下，以96比84擊敗永仁高中，除了勇奪隊史第3冠，也成功完成衛冕2連霸。教練駱燕萍也喊話，將朝「3連霸」目標持續邁進。

在昨日4強戰史無前例首度擊敗宿敵淡水商工後，衛冕軍北一女中氣勢大振，冠軍戰一路壓制對手永仁，在高二主力後衛彭郁榛全場狂砍30分帶領下，最終12分之差擊敗永仁，完成衛冕2連霸，也拿下隊史第3冠榮耀。

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北一女中教頭駱燕萍表示，「創造歷史蠻有趣的，球員都是從小目標開始累積，過去我們從未在小巨蛋擊敗淡商，昨天4強戰做到了，今天又創下2連霸歷史，接下來就是朝3連霸的目標走。」

至於奮戰全場落敗，最終以亞軍作收的永仁高中方面，教頭時超傑強調，「我們的球員盡力了，北一女中今天表現可圈可點，處理球、命中率都優於我們。但我們有愛與信任，這次不斷在團隊發酵，這是我們未來進步的動力。」

昨日4強戰弄傷膝蓋的永仁主力替補後衛黃郁庭，此戰未獲登錄，時超傑賽後解釋，「黃郁庭傷到膝蓋側韌帶，如果此戰全力拚鬥，怕傷勢又出狀況，不如就讓他好好休息，全力為後續的保送甄試來準備。」

▲北一女中駱燕萍、彭郁榛 。（圖／高中體總提供）

▲北一女中教頭駱燕萍喊話將朝3連霸目標邁進。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL北一女中總冠軍駱燕萍彭郁榛高中籃球聯賽台籃

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