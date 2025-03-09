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不可一世新人王學會謙虛　曾想放棄的陳相榮決定延續籃球夢

▲光復高中陳相榮、陳定杰。（圖／高中體總提供）

▲光復高中陳相榮在本屆HBL季軍戰猛砍26分獲選單場MVP。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／台北報導

光復高中9日在113學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰以90比71大勝南湖高中，本屆順利拿下季軍作收。在季軍戰光復陳相榮狂飆26分、9籃板成為贏球功臣。從高一就拿下HBL新人王，被教練形容「不可一世」，但高二賽季遭遇嚴重膝傷導致一度考慮放棄籃球路，陳相榮表示，「因為這些挫折，自己學會謙虛，不再心高氣傲，感謝隊友成就我，才能有這樣的表現。」

在高一賽季就勇奪HBL新人王，陳相榮隨後卻在高二面臨左膝前十字韌帶全斷、後十字韌帶撕裂以及半月板全破嚴重傷勢，讓籃球路面臨重挫，甚至一度考慮就此放棄。

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陳相榮透露，「高一就拿下新人王，當時的我真的太心高氣傲，因為膝傷讓我內心掙扎要不要繼續打球，連入選中華隊的機會都錯過，但杰哥（教練陳定杰）一直鼓勵我，此戰也感謝我隊友傳給我，我運球能力不足，只能投來回報他們！」

父親是昔日CBA中華職籃射手陳文宗，陳相榮笑說，「平常爸爸也會教我一些投籃的訣竅，或是在球場上該如何判斷，放假也會和爸爸出去打打球，這場比賽也是打給家人看，平常放假回家常常向家人訴苦，他們也給我很多建議，或是說不一定要我繼續打球，但他們一定相信也支持我的決定。」

不過陳相榮也說，「現在決定上了大學，我還會繼續打球，自己少了一整年的實戰經驗，目前運球能力確實還很不夠，有機會也想挑戰旅外。」

身高193公分且具備外線投射能力，陳相榮的未來可塑性也被光復教頭陳定杰看好，「傷了兩年的新人王，帶領我們在季軍賽奪勝，這次我給他的目標就是健康完賽，有手感的球員不怕失業，大學他還有調整的空間，包括運球、橫向移動能力以及彈速，都還有很多成長空間。」

▲光復高中陳相榮、陳定杰。（圖／高中體總提供）

▲陳相榮經歷嚴重膝傷，高三賽季終於重新找回自信（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL小巨蛋光復陳相榮高中籃球聯賽台籃陳定杰

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